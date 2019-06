In Extremo und Gregor Meyle eröffnen Musiksommer

Am Freitag in Oranienburg: die Mittelalterrocker von In Extremo. © Foto: In Extremo

Thomas Klatt

Oranienburg (MOZ) Zwei sehr unterschiedliche musikalische Unternehmungen eröffnen am Wochenende den Oranienburger Musiksommer. Da ist am Freitagabend zunächst In Extremo, eine Band, die dem Mittelalter-Rock zugeordnet wird. Ihre Anfänge waren jedoch mehr folkloristisch geprägt. Vor 25 Jahren konnte man sie auf kleinen Stadtfesten in der Mittelalter-Ecke der Marktplätze hören und sehen: Mit Dudelsack und Maultrommel.

Daraus ist mit den Jahren eine sehr ordentliche Rockband geworden. Dem Mittelalter-Pathos sind sie allerdings treu geblieben. Mit mehr 1,5 Millionen verkauften Tonträgern ist In Extremo eine der erfolgreichsten Bands des Mittelalter-Metal.

Im Jahre 2017 spielten "In Extremo", was auf Deutsch "zu guter Letzt" beziehungsweise "in Vollendung" bedeutet, als Vorgruppe von Kiss. Ihr unverwechselbarer Sound entsteht durch Einsatz ungewöhnlicher Instrumente: Neben E-Gitarre, Bass und Schlagzeug zeichnen sich In Extremo durch unkonventionelle Instrumente hauptsächlich mittelalterlicher Herkunft aus. Als da sind Drehleier, Sackpfeife (Dudelsack), Schalmei, Nyckelharpa, Harfe, Cister, Trumscheit, Hackbrett und Klangbaum. Die Dudelsäcke werden zum Teil selbst angefertigt. Die meisten anderen Instrumente können nur noch von wenigen Instrumentenbauern gefertigt werden. Sprachlich sind sie vielseitig: Isländisch, Schwedisch (genauer Nysvenska), Alt-Französisch, Mittelhochdeutsch und Althochdeutsch, Latein und Hebräisch sind dabei.

Ein nicht zu überhörender Kontrast dazu ist der Pop-Lyriker Gregor Meyle. Im launigen Austausch mit seinen Fans unternimmt Meyle wieder eine große Sommerreise und macht Zwischenstation in Oberhavel. Er ist am Sonnabend zu Gast – mit starken, lyrisch betonten Songs und Gänsehautmomenten – mental weit entfernt vom Mittelalter. Viele kennen Meyle aus "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" und seiner eigenen Musik-show "Meylensteine".

Gemeinsam mit seiner Band gelingt es ihm, auch auf Open-Air-Bühnen Intimität auszustrahlen – mit Songs wie "Keine ist wie du" oder "Niemand", aber auch mit neuen Liedern. Persönliche Geschichten und Erfahrungen spielen dabei eine große Rolle.

In Extremo am Freitag (28.6.); Gregor Meyle am Sonnabend (29.6.); Beginn jeweils 20 Uhr, Schloss Oranienburg, Karten gibt es unter anderem an der Theaterkasse des Generalanzeigers in der Lehnitzstraße 13 in Oranienburg sowie an den Abendkassen.