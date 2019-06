Asphaltieren in der Sommerhitze

40-Tonner-Lkw bringen am Mittwoch den 160 bis 180 Grad heißen Asphalt zum Straßenfertiger. Der baut die Asphaltdecke über der Trägerschicht ein. Am heutigen Donnerstag werden die Radwege "geteert". © Foto: Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Das Ende der Heinersdorfer-Damm-Umleitung ist in Sicht. In der Sommerhitze des Tages bringen Bauarbeiter am Mittwoch die Asphaltdecke auf der Straße unterhalb des Wasserturmes ein. Heute werden die Radwege fertig. Ende Juni soll der Damm wieder befahrbar sein.

Christina Ney hatte in der Stadtverordnetenversammlung nachgefragt, wie lange der Straßenbau am Heinersdorfer Damm und damit die ermüdenden Umleitungen für die Bewohner der WK VI und VII noch dauern sollen. Dort wurde die Asphaltierung für Mitte dieser Woche angekündigt.

Die Zeichen stehen gut dafür, dass die Straße Ende Juni wieder befahrbar ist. Seit 6 Uhr am Mittwoch sind die Männer von Einbaupolier Thomas Wollinsky am Werk. Die Maschinen werden vorbereitet. Temperatur: 25 Grad im Schatten. Und die Quecksilbersäule steigt. Kurz vor 8 Uhr rollt der erste Laster mit 27 Tonnen 160 bis 180 Grad heißem Asphalt an. Am Steuer sitzt Axel Draeger. Seine Fahrerkabine ist klimatisiert. Er bringt Asphalt aus der Anlage in Gramzow. Das Fahrzeug rollt bis zum Straßenfertiger, kippt das zähflüssige Material in die Aufnahme der Baumaschine. Zentimeter für Zentimeter wächst leicht dampfend hinter ihr die 6,50 Meter breite Fahrbahn. Große und kleine Walzen stehen bereit, um die Fahrbahn "auszuwalzen".

Die Straßenbauer sind harte Männer, Wind und Wetter gewöhnt. Auch Straßenbau in der Hitze des Tages. Wollinsky merkt dazu nur an: "Hier arbeiten wir mit Maschinen, das ist einfacher als von Hand und nicht ganz so heiß." Er trinkt literweise Wasser bei diesen Temperaturen.

Am 24. September 2018 hatte die Straßensanierung des Heinersdorfer Dammes zwischen Karl-Teichmann-Straße und Kreisverkehr begonnen. Im April 2019 wurde dort die Tragschicht eingebaut. Die Asphaltbefestigungen sind in Schichten unterteilt. Es gibt eine Asphalttrag- und eine Deckschicht. Letztere ist die dünnste der hergestellten Schichten, wird aber am stärksten vom Straßenverkehr belastet. Die Fahrbahn ist grundhaft ausgebaut worden.

Geh- und Radweg bald fertig

Der parallel zur Fahrbahn verlaufende Geh- und Radweg bleibt erhalten und wird an den aufgebrochenen Stellen asphaltiert. Die Lage der Bushaltestellen wurde verändert, damit Hotels und Eigenheimsiedlung besser erreichbar sind. Die Busbuchten werden durch Haltestellenkaps ersetzt. Die Bushaltestellen werden behindertengerecht ungebaut. Der Fahrbahnübergang liegt nunmehr hinter dem haltenden Bus. Der Geh- und Radweg wird von der Ehm-Welk-Straße bis zur Bruno-Plache-Straße weitergeführt. Er soll nächste Woche Freitag fertig sein. Ausgenommen die Bereiche der Bushaltestellen wird der Straßenabschnitt überwiegend über offene Gräben oder Mulden entwässert. Einige Bäume waren zu fällen. Sie zeigten erste Krankheitszeichen. Parallel zur Straßensanierung begannen im Februar 2019 die Arbeiten für die Begrünung entlang der Straße. Bei 21 Eschen und Apfelbäumen wurden die Kronen beschnitten, um das Lichtraumprofil herzustellen. Im März sind als Ergänzung der Allee 13 Traubenkirschen und vier Apfelbäume gepflanzt worden.

Ausweichpiste für Anwohner und Lieferverkehr ist derzeit die alte Heinersdorfer Piste. Das Restaurant "Athen" und das Turmhotel sowie die Gärten sind mit dem Auto über die alte Heinersdorfer Straße erreichbar. Während der Asphaltierungsarbeiten erfolgt die Zufahrt zum Wohngebiet über die Einbahnstraße "Zum Wasserturm", die Ausfahrt aus dem Wohngebiet über die Einbahnstraße "Badeweg".