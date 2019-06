Großeinsatz der Telefonbetrüger in Oberhavel

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Angebliche Verwandte und falsche Polizisten haben am Mittwoch in mehreren Städten und Gemeinden des Landkreises Oberhavel versucht, Senioren ihr Geld aus der Tasche zu ziehen. Erfolgreich waren sie allerdings nicht.

Allein in Gransee waren drei ältere Menschen von Unbekannten angerufen und um Geld gebeten worden. Bei einem 93-jährigen und bei einer 82-jährigen Frau gaben sich die Anrufer jeweils als Sohn aus und behaupteten, in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein. Um den Schaden begleichen zu können, baten sie den Senior um 15 000 Euro und die Seniorin um 1 800 Euro. Bei einer 86-jährigen Frau berichtete ein Anrufer von einer schweren Krankheit, weshalb er 20 000 Euro brauche. Die drei Granseer durchschauten aber den Betrugsversuch, beendeten die Gespräche und informierten die Polizei.

In drei weiteren Fällen in Hohen Neuendorf und Birkenwerder gaben sich die Anrufer als Polizisten aus, berichteten von Ermittlungen im Zusammenhang mit Einbrüchen und baten die Angerufenen um Hinweise über Vermögenswerte und Sicherheitsvorkehrungen in ihren Wohnungen. Auch dort alarmierten die Betroffenen die Polizei.