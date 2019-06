Hochzeit endet mit Schlägerei

HGA

Hennigsdorf (MOZ) Schlagende Argumente wurden in der Nacht zu Donnerstag am Rande einer Hochzeit in Hennigsdorf ausgetauscht.

Nach Angaben der Polizei beschwerte sich ein Anwohner der Straße An der Wildbahn zu später aus dem Fenster heraus über den Lärm, der von der Feier ausging. Zwei Gäste der Party hätten den Mann daraufhin auf die Straße gebeten, so die Polizei. Dort lieferten sich die Gäste mit dem Anwohner anschließend eine tätliche Auseinandersetzung. Ein Gast, der schlichten wollte, geriet auch noch ins Handgemenge. Als die Polizei eintraf, hatten sich die Gemüter bereits beruhigt. Strafanzeigen wegen Körperverletzung wurden dennoch aufgenommen.