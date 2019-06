Die Mauer muss fallen!

Bärbel Kraemer

Medewitz Medewitz erlebte am vergangenen Sonntag Nachmittag eine so hohe Bevölkerungsdichte wie nie zuvor. "Rund 2.000 Menschen waren hier", schätzt Egon Frenkel. Sie kamen zu Fuß, mit dem Rad, mit dem Auto und mit Traktoren. Ihr Ziel: der alte Sportplatz in der Wasserwerkstraße, der einmal im Jahr zur "Töff-Töff-Arena" wird.

Als zur Mittagsstunde dort das 28. Treckertreffen offiziell eröffnet wurde, standen neben den Zugmaschinen, die wenig später über den Parcours rollen sollten, weitere Traktoren, die einfach nur ausgestellt wurden.

"Hier trifft man heute alles, was Rang und Namen hat. Deutz, Fendt, Ford, Eicher und Hanomag", so Moderator Richard Münder. Daneben die "Belarusfront" aus Medewitz und zahlreiche Traktoren Marke Eigenbau. "Viele schöne Sachen sind hier zu sehen", schwärmte Münder mit Blick auf die aufgemöbelten Zugmaschinen. Wenig später kündigt er die Eröffnungsrunde aller am Wettbewerb teilnehmenden Traktoren an. Mit dabei auch Bauer Lindemann aus Reuden. Der Vorjahressieger und damit Titelverteidiger ging mit der Startnummer 10 an den Start. Das große Tuckern begann, die "Töff-Töff-Arena" begann zu beben.

"39 Starter sind gemeldet. 36 Erwachsene und sechs Jugendliche unter 18 Jahren, im Alter zwischen 11 und 17 Jahren", erläuterten Egon Frenkel und Andreas Ganz, die das Auswertungsbüro leiteten. Auch in der "Töff-Töff-Arena" geht nichts mehr ohne Computertechnik. Das gute daran: Die beiden Männer hatten sämtliche Anmeldedaten immer sofort parat und konnten anfallende Fragen problemlos sofort beantworten.

Unter anderem, dass das 28. Treckertreffen zum achten Mal in Regie des Dorf- und Heimatvereins veranstaltet wurde; 23 Starter aus dem Land Brandenburg anreisten; 15 aus Sachsen-Anhalt und einer, mit familiären Wurzeln in der Fläming Region, aus Nordrhein-Westfalen zum Treckertreffen nach Medewitz kam. "Die weiteste Anreise hatte jedoch Andreas Schulze aus Cottbus. Er legte damit 230 Kilometer auf eigener Achse zurück und war drei Tage unterwegs. Das hatten wir noch nie", so Egon Frenkel.

Dann war es endlich soweit. Das Spektakel in der "Töff-Töff-Arena" wurde eröffnet. Aus der von der Sonne verdorrten Wiese war das Berlin der 1980er Jahre geworden. "Wir stellen unser Treckertreffen jedes Jahr unter ein neues Motto. In diesem Jahr heißt es: 30 Jahre Mauerfall", so der Vorsitzende des Dorf- und Heimatvereins, Robert Pulz.

Da war die Justizvollzugsanstalt Moabit, ein "Knastwagen" mit Überbreite stand quasi vor der Tür. Die nächste Station bildete der Checkpoint Charlie. Nicht nur dort trennte die Mauer den Konsum vom Kaufhaus des Westens. Station drei war der Teltowkanal. Wer ihn überwinden wollte, brauchte nicht nur Mut, sondern auch eine Portion Glück. Galt es dort, ein Wasserloch zu durchfahren und dabei Sackpendeln auszuweichen. Es folgte die Glienicker Brücke, die Oberbaumbrücke an der Zonenroulette gespielt werden musste und die Bornholmer Straße. Dort mussten sich die Traktoristen als Mauerspechte ausprobieren. Mit einem Kiefernstamm muss die Mauer gerammt und damit geöffnet werden. War dann auch noch der Übergang Dreilinden passiert, war der Parcours bewältigt.

Aufmerksam verfolgten die 39 Fahrer die Erläuterungen des Moderators. Dann hieß es für sie: Aufsitzen und sich nacheinander den Herausforderungen zu stellen.

Als Erster musste Patrick Dahms aus Medewitz auf den Parcours. Er startete mit einem Traktor der Marke Ford, Baujahr 1965 und steuerte die 32 PS starke Maschine, die ansonsten nur noch zur Waldarbeit genutzt wird, souverän über die Wiese. Für einen Platz auf dem Treppchen reichte es am Ende dennoch nicht. Auch Titelverteidiger Bauer Lindemann ging leer aus. Aber: Der Titel ging wieder nach Sachsen-Anhalt. Marcus Heinrich aus Zerbst wurde mit 780 von 800 möglichen Punkten Wettkampfsieger. Gefolgt von Lokalmatador Lutz Adolph aus Medewitz mit 720 Punkten und Toni Schippenbeil aus Nedlitz bei Zerbst mit 700 Punkten. In der Wertung der unter 18-Jährigen siegte Lukas Notzke aus Brück mit 630 Punkten. Platz 2 fuhr Lukas Lang aus Wiesenburg mit 610 und Platz 3 Tom Lukas Weinberg aus Görzke mit 555 Punkten ein.