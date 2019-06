Das Niemegker Freibad feierte Geburtstag

Historische Bademoden wurden am Beckenrand präsentiert. Auch Pfarrer Geißler und Bürgermeister Linthe gehörten zu den Modellen. © Foto: Foto: B. Kraemer

Bärbel Kraemer

Niemegk Paul Temming hätte seine Freude an den Niemegkern gehabt, die das 90-jährige Bestehen des Freibades am Wasserturm feierten.

Spiel und Spaß dominierten im Bad, welches am 1. Juni 1929 eingeweiht worden war. Das die Niemegker damals zu einer öffentlichen Badeanstalt kamen, hatten sie ihrem Bürgermeister Paul Temming zu verdanken.

Daran erinnerte sein Amtsnachfolger Hans-Joachim Linthe, als er das Freibadfest eröffnete. Später tat er es seinem Amtsvorgänger gleich, der - so die Überlieferung - fast täglich im Niemegker Freibad schwimmen ging. Karin Commichau, die als Vorsitzende des Niemegker Amtsausschusses das Fest besuchte - die amtsangehörigen Gemeinden Mühlenfließ, Planetal und Rabenstein/Fl. beteiligen sich an den Betriebskosten - nutzte einmal mehr die Gelegenheit, Gutes zu tun. Privat spendete sie 100 Euro für das Bad, dass in diesem Jahr erstmals durch die Firma Boss Sicherheitsdienste und Service und die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Potsdam betrieben wird.

Nachdem im Februar der Betreibervertrag unterzeichnet worden war, begann nicht nur die Saisonvorbereitung im Freibad, sondern auch die Vorbereitungen für das Jubiläum. "Über diesen Kooperationsvertrag konnte der Fortbestand des Bades gesichert werden. Ein schöneres Geburtstagsgeschenk für unser Bad konnten Peter Handel von der Firma Boss und Ralf Boost von der Johanniter-Unfallhilfe der Stadt nicht machen", so Linthe.

Mit Unterstützung der Stadt und vielen Freibadfreunden wurde dann auch ein zünftiges Geburtstagsprogramm mit einer Bademoden-Schau, einem Schlauchbootrennen, Wasserspritzwettbewerben und Life-Musik zusammengestellt.

Nach dem offiziellen Teil hielt es niemanden mehr am Beckenrand. Bei 23 Grad Wassertemperatur und blauem Himmel tummelten sich die Gäste bei Spiel und Spaß im Wasser.

"Eigentlich hatten wir ein Badewannen-Rennen geplant", erzählt Hans-Joachim Linthe und lässt einen großen Waschzuber zu Wasser. Den hat er eigens für das Fest von zu Hause mitgebracht. Weil er jedoch der Einzige war, der daheim noch einen alten Waschbottich aufstöbern konnte, wurden kurzerhand aufblasbare Badetiere in das Schlauchboot-Rennen integriert - als Ruder dienten Kochlöffel. Spaß war damit vorprogrammiert.

Die Fäden der Organisation hielt Katrin Schröter von der Firma Boss in der Hand. Sie zeichnet im Bad für die Imbissversorgung verantwortlich. "Frau Schröter ist nach Brandenburg gefahren und hat historische Bademoden für unsere Modenschau ausgeliehen", verrät Ines Maager von der Niemegker Kita "Spatzennest". Eigentlich wollte das Kita-Team am Jubiläumstag eine Bastelstraße anbieten. Doch weil dafür schon gesorgt war, unterstützten sie die Modenschau und die Wettbewerbe. Mit ihnen Bürgermeister Hans-Joachim Linthe und Pfarrer Daniel Geißler, die ebenfalls zu Bademoden-Models für einen Tag wurden.

Zwischendurch war die Entwicklung, der Fortbestand des Bades und Temmings Intention, in schwierigen Zeiten in einer kleinen Stadt ein Freibad zu bauen, immer wieder Thema unter den zahlreichen Besuchern. "Er wollte, dass die Niemegker Kinder schwimmen lernen. Und deshalb muss unser Bad auch unbedingt erhalten bleiben", erklärt Bürgermeister Hans-Joachim Linthe.