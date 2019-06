Einbrecher stehlen Werkzeuge

MOZ

Hoppegarten (MOZ) Werkzeug aus Transporter gestohlen

In der Nacht auf Mittwoch verschafften sich noch Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem in der Hoppegartener Handwerkerstraße abgestellten Transporter Renault Master und nahmen diverse Werkzeuge und Maschinen mit. So entstand der betroffenen Firma ein Schaden von rund 20 000 Euro. Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass auch ein Mercedes Sprinter auf diese Weise ausgenommen worden war. Hier war eine genaue Schadenssumme noch nicht bekannt.

In Keller eingebrochen

Am Mittwoch sind noch Unbekannte in einen Kellerverschlag in der Wriezener Freienwalder Straße eingedrungen. Auch hier wurde diverses Werkzeug und eine Kettensäge gestohlen. Der Schaden beträgt rund 200 Euro.