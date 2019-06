Einmal mit einem Hai schwimmen

MOZ

Hönow Yvonne ist 41 Jahre jung "und vom Sternzeichen Widder. Dass ich immer mit dem Kopf durch die Wand will, stimmt, da ich ein sehr zielstrebiger Mensch bin", schreibt die Hönowerin. Sie ist medizinische Fachangestellte, macht jetzt aber eine Umschulung zur Kauffrau im Gesundheitswesen. Ihre Hobbys sind Autos "und alles, was mit Haien zu tun hat. Haie sind meine Leidenschaft seit ich 18 Jahre bin", schreibt sie. "Diese Tiere sind einfach faszinierend. Deshalb habe ich sie mir gleich viermal tätowieren lassen. Insgesamt habe ich 14 Tattoos am Körper." Zudem liest sie sehr gern True Crime-Bücher und liebt es, spazieren zu gehen. Ihr größter Traum? "Einmal mit einem Hai zu schwimmen!"

