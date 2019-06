Zukunft des Drittligisten VSV Havel Oranienburg gerettet

Steffen Kretschmer

Oranienburg (MOZ) Die zurückliegenden Wochen seien schwierig gewesen, vermeldet der VSV Havel Oranienburg via Facebook. Sogar derart schwierig, dass ein Start der Frauen-Mannschaft in der kommenden Drittliga-Saison auf der Kippe stand. Auch die Abmeldung des Teams war wegen zu weniger Spielerinnen ein Thema. Dass die Ängste nun neuer Aufbruchstimmung gewichen sind, hängt mit einer Person zusammen – Peter Schwarz. Er wird Trainer des VSV und tritt damit die Nachfolge von Robert Hinz an, der das Team in seiner einjährigen Amtszeit zur Vizemeisterschaft in der 3. Liga geführt hatte.

"Für mich ist das eine tolle Herausforderung", sagt Schwarz, der sich selbst als "kein Mann der langen Überlegungen" bezeichnet. "Das war eine Impulsentscheidung." Der 26-Jährige war zuletzt bei den Bundesliga-Männern der Netzhoppers Königs Wusterhausen-Bestensee als Co-Trainer tätig. "Dann hat die Oranienburgerin Luise Rossek beim Geschäftsführer des Vereins nachgefragt, ob er jemanden kennt, der den VSV trainieren würde. Ich wurde empfohlen und es ging alles ganz schnell", beschreibt Peter Schwarz, was in den zurückliegenden Tagen passierte. Die Übungsleiter-Laufbahn des neuen VSV-Verantwortlichen begann 2014 als Co-Trainer des BBSC Berlin in der 3. Liga der Frauen. Danach zog es ihn für je eine Spielzeit zu den Preußen Volleys und später zur TSGL Schöneiche. Bei den Netzhoppers stand Peter Schwarz seit einem Jahr an der Seitenlinie.

Dass er nun beim VSV auf eine Mannschaft trifft, die wohl wenig mit der aus der Vizemeister-Saison zu tun haben wird, ist für ihn kein Problem. Es gebe drei Lager von Spielerinnen: "Die, die definitiv gehen, und die, die auf jeden Fall bleiben", sagt Schwarz. Und dann eben auch die, welche ihre Zukunft von einer entsprechenden Lösung für die Besetzung des Trainerpostens abhängig machen würden. Da die nun gefunden sei, will Schwarz schnell Gespräche mit diesen Volleyballerinnen führen. "Zudem wird es am 10. Juli ein Probetraining geben. Ich freue mich wahnsinnig und habe richtig Lust auf den VSV."