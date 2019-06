Fußgänger muss sich vor rabiatem Autofahrer in Sicherheit bringen

OGA

Oranienburg (MOZ) Gleich zweimal musste sich ein Fußgänger am Mittwochmorgen in Oranienburg vor einem rabiaten Autofahrer in Sicherheit bringen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Autofahrer zunächst an einer Fußgängerampel an der Walther-Bothe-Straße auf den Passanten zugefahren, so dass sich dieser mit einem Sprung zur Seite retten musste. Doch dem nicht genug. Kurze Zeit später trafen beide auf dem benachbarten Tankstellengelände erneut aufeinander. Der Autofahrer soll den Fußgänger dort noch einmal zu einem Sprung zur Seite gezwungen haben. Der betroffene Passant zeigte den Autofahrer bei der Polizei an. Die ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das amtliche Kennzeichen des Autos sei bekannt.

Warum der Autofahrer zweimal auf den Fußgänger zufuhr, konnte die Polizei auf Nachfrage noch nicht sagen.