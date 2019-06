Beifahrerin schwebt nach schwerem Unfall in Lebensgefahr

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Auch der B 167 zwischen Alt Ruppin und Neuruppin ist es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau schwebt in Lebensgefahr. Die Bundesstraße wurde gesperrt.

Laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach stießen gegen 14 Uhr zwei Autos zusammen. Ein Mann in einem Wagen aus Oberhavel war aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gekommen. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit einem anderen Auto aus Oberhavel. Dieses wurde gegen einen Baum geschleudert. Der Fahrer des ersten Wagens wurde schwer verletzt. Die Beifahrerin des zweiten Autos musste mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.