Hitzewelle - dringend Blutspenden benötigt

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost bittet die Brandenburger um dringend benötigte Blutspenden.

"Die anhaltend hohen Temperaturen haben aktuell zu einem massiven Einbruch der Spenderzahlen geführt", teilte DRK-Sprecherin Susanne von Rabenau mit.

Der Beginn der Sommerferien in Berlin und Brandenburg stelle das DRK bei der Sicherstellung der Blutversorgung in der Region vor eine weitere Herausforderung. Blut sei nur sehr begrenzt haltbar. Blutplättchen, die beispielsweise für die Behandlung von Tumorerkrankungen benötigt würden, seien nur vier Tage einsetzbar. Die aktuelle Situation stelle für die Patientenversorgung eine ernsthafte Bedrohung dar, verdeutlichte Susanne von Rabenau.An jedem Werktag benötige der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost in Berlin und Brandenburg rund 650 Blutspenden, in seinem gesamten Versorgungsgebiet seien es täglich 1750 Blutspenden, um den Bedarf derKliniken zu decken.

Blutspender müssten mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Bei der ersten Spende sollte ein Alter von 65 Jahren nicht überschritten werden. Bis zum 73. Geburtstag sei derzeit eine Blutspende möglich, vorausgesetzt, der Gesundheitszustand lasse dies zu. Bis zu sechs Mal innerhalb eines Jahres dürfen gesunde Männer spenden, Frauen bis zu vier Mal innerhalb von zwölf Monaten. Zwischen zwei Spenden liegen mindestens acht Wochen. Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen.

Susanne von Rabenau weist darauf hin, dass Blut spenden auch bei großer Hitze unbedenklich ist. Spender sollten lediglich darauf achten, davor und danach genug zu trinken, zum Beispiel Wasser, Fruchtsaftschorlen und Kräutertee. Außerdem sollten längere Aufenthalte in der Sonne und körperliche Anstrengung direkt nach einer Blutspende vermieden werden.

Bei jedem DRK-Blutspendetermin stelle ein Arzt die Spendenfähigkeit im Rahmen eines vertraulichen Gesprächs fest.

In Strausberg kann am heutigen Donnerstag, 15 bis 19 Uhr, bei der Lebenshilfe, Am Biotop 24/Gewerbegebiet gespendet werden. Den nächsten Termin an diesem Ort gibt es am 9. Juli, von 15 bis 19 Uhr, und am 25. Juli, von 15 bis 19 Uhr. Am 17. Juli, 9.30 bis 12 Uhr, können Freiwillige im Finanzamt in der Prötzeler Chaussee 12 Blut spenden.