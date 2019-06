Neue Gleichstellungsbeauftragte benannt

Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Vanessa Mehwitz ist die neue Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Havelland. Die junge Havelländerin, Anfang 30, erhielt den Job in Elternzeitvertretung. Sie hat Germanistik, Politik und Verwaltung studiert, wie es in einem Steckbrief auf www.gruene-havelland.de heißt.

Zu den Kommunalwahlen hatte sie sich um die Arbeit im Ortsbeirat Elstal und in der Gemeindevertretung Wustermark beworben. In beide Gremien wurde sie gewählt. Mit der neuen Aufgabe in der Landkreis-Verwaltung gab sie jedoch ihr Mandat für die Gemeindevertretung zurück.

Die Elstalterin ist nicht nur allein für den Bereich Gleichstellung seit 1. Juni im Landkreis zuständig. Vielmehr unterstützt sie im Büro des Landrats die Pressearbeit. Mehrheitlich wurde Mehwitz von den Kreistagsmitgliedern als Gleichstellungsbeauftragte benannt.