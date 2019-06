Betriebsführungen teilweise bis aufs Werksdach

Simone Weber

Premnitz Die rund 45 Firmen im Industriepark Premnitz (ipp) mit seiner mehr als 100-jährigen Geschichte, viele auf dem Gebiet der chemischen Industrie tätig, bieten auf 209 Hektar Gesamtfläche insgesamt rund 1.400 Arbeitsplätze. Viele Unternehmen, wie Domo Engineering Plastics, Jacobi Carbons oder Vogt Plastic beschäftigen jeweils zirka 100 Angestellte. Um den Premnitzern und Menschen der Region einen Blick in die Unternehmen und interessierten Schülern, Studenten oder Arbeitssuchenden eine Beschäftigungsmöglichkeit aufzuzeigen, luden zehn der ipp-Firmen erstmals zu einem Tag der offenen Türen ein.

Am Nachmittag des 22. Juni brachte ein Shuttle-Bus die Besucher vom zentralen AFP-Gebäude zu den zehn Stationen. Die Firmen empfingen die Gäste mit Infoständen und Führungen. Manche führten bis aufs Firmendach, von dem man den seltenen Blick über den ipp genießen konnte. Am Tag der offenen Türen beteiligten sich die Firmen EEW Energy from Waste Premitz GmbH, DOMO Engineering Pastics GmbH, Blücher GmbH, Jacobi Carbons GmbH, MF Kraftwerk- und Entsorgungs GmbH & Co. KG, Märkische Faser GmbH, Vogt Plastic GmbH, Poschmann Design GmbH, Rampf Bau GmbH und Euroelast GmbH. Einige von ihnen waren, wie die Firma Jacobi, mit Hüpfburg und einfachen chemischen Experimenten auch auf sehr junge Gäste eingestellt. Bereits nach den ersten Führungen hatte diese Firma, wie auch EEW, schon rund 100 neugierige Besucher.

"Wir machen Kohle mit Kohle", erklärte Mitarbeiter Fred Hermann am Infostand scherzhaft den Besuchern, auf die Frage, was die Blücher GmbH eigentlich herstellt. Am Premnitzer Standort stellt die Firma, mit Hauptsitz in Erkrath bei Düsseldorf, seit 2004 mit rund 60 Mitarbeitern Produkte zur Filtration von Luft und Wasser her. Hauptrohstoff dabei ist Aktivkohle. Aber in den Produkten für Kunden wie Pharmaindustrie, Militär, Technisches Hilfswerk oder Feuerwehren steckt viel Technologie-Know-How, das auch in der Premnitzer Forschungsabteilung entwickelt wird. "Unsere Produkte, wie beispielsweise auch Dunstabzugshauben-Filter im Küchenbereich, liefern wir in europäische Länder und bis nach China, Jamaika und Afrika", erklärte Ulrike Leisten, Assistentin der Geschäftsleitung. "Unser Unternehmen bildet auch aus. Zu den derzeit drei Azubis suchen wir zum August 2019 noch zwei Chemikanten-Azubis."

"Die Firmen, mit denen ich bereits sprach, waren ausnahmslos zufrieden mit dem Aktionstag. In einer gemeinsamen Auswertungsrunde werden wir die Erfahrungen dieses Tages zusammentragen und auswerten", so ipp-Standort-Manager Roy Wallenta. "Wir konnten viele Gäste begrüßen. Einige von den Premnitzern interessierten sich auch für die Tradition und Geschichte unseres alten Industriegebäudes", so das Fazit von Euroelast-Chef Holger Cordelair.