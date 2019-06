2018 mehr Spenden als je zuvor

Simone Weber

Rathenow Kaum mehr vorstellbar ist es, dass die Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow noch or zwei Jahrzehnten ganz anderes aussah. Sie war eine Ruine. Der Chor war komplett eingefallen, der Turm um zwei Drittel gestutzt - das waren die augenscheinlichsten Anzeichen für Zerstörung und Verfall seit 1945. Mit der klaren Vorstellung, die Kirche wieder aufzubauen und zu erhalten, gründete sich 1996 der Förderkreis. Nach 23 Jahren Arbeit ging es in der jüngsten Mitgliederversammlung vor allem um die letzten notwendigen Arbeiten und Maßnahmen zum Wiederaufbau des Wahrzeichens der Stadt.

Rund 60 Mitglieder des Förderkreises zum Wiederaufbau Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow e.V. kamen zur jährlichen Mitgliederversammlung zusammen. Die weiteste Anreise hatten Mitglieder aus Wolfsburg und Hannover. "Manch einer dachte, er wird die wohl langwierige Fertigstellung des Wiederaufbaus nicht mehr erleben", so Thomas Weisner in seiner Andacht. "Mit der Zusage der hohen Fördermittelsumme im Jahr 2018 werden wir es doch noch schaffen."

Der Haushaltsausschuss des Bundestags beschloss im Herbst des zurückliegenden Jahres die weitere Sanierung der Sankt-Marien-Andreas-Kirche mit 3,75 Millionen Euro zu fördern. Entsprechend der 2015 erstellten Innenraumkonzeption sollen die Kreuzgewölbe im Chorraum, die Orgel, die Emporen, Heizung und Fußboden im Kirchenschiff saniert bzw. neu errichtet werden. Durch den nicht unumstrittenen Neubau eines Gemeindezentrums neben der Kirche für 1,2 Millionen Euro entfällt der Neubau der barocken Kanzel zunächst.

"Am 12. Juli findet die zweite Beratungsrunde in der Landesregierung zur Haushaltsplanung der entsprechenden hälftigen Kofinanzierung der Bundesmittel in Höhe von nochmals 3,75 Millionen Euro statt", so Förderkreisvorsitzender Dr. Heinz-Walter Knackmuß in seinem Jahresbericht 2018. "Danach kann der weitere, abschließende Wiederaufbau beginnen."

"Mit insgesamt 108.754,39 Euro hatten wir 2018 so hohe Einnahmen wie in keinem Jahr bisher", so Schatzmeister Wolfgang Krüger in seiner Jahresbilanz. "Mit 90.909,90 Euro kamen rund 57.000 Euro Spenden mehr als im Vorjahr zusammen. Neben einer Erbschaft in Höhe von 33.290,63 Euro betrug die höchste Einzelspende 20.000 Euro."

Nicht nur Positives wurde vermeldet. Zum einen sorgen sich die Mitglieder, ob ihr Vorsitzender alle Aufgaben weiter bewältigen kann, da er nun auch SPD-Stadtverordneter in Rathenow ist. Die Homepage solle überarbeitet werden. Zudem schade es wohl dem Ansehen der Stadt, dass die Kirche an den Werktagen nicht offen gehalten werden könne.

"Wie schnell geht zerstören – wie lange dauert das Aufbauen wieder", so Landtagsvizepräsident Dieter Dombrowski (CDU) in seinem Grußwort. Und Martin Gorholt, Chef der Staatskanzlei, meinte in seinem Grußwort, dass die Losung des zu Ende gehenden 37. Deutschen Evangelischen Kirchentags, "Was für ein Vertrauen", auch für den mehrere Jahrzehnte dauernden Wiederaufbau des Gotteshauses zutreffen würde.

Durch die Arbeit des Förderkreises konnte der Aufbau des Chores, des Turmes, die Herstellung des Kreuzgewölbes im Mittelschiff und in der Marienkapelle realisiert werden. Dazu wurden 1.164.435,78 Euro gesammelt. Der Förderkreis zählt heute 261 Mitglieder sowie die zwei ehemaligen und den amtierenden Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg.