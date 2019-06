Repariertes Wasserrohr erneut defekt

Jürgen Liebezeit

Bergfelde (MOZ) Vom Pech verfolgt ist der Versorger Wasser Nord in Bergfelde. Kaum war eine Schadstelle in einem Trinkwasserrohr in der S-Bahn-Brücke repariert, kam es in dem selben Leitungsabschnitt zu einer neuen Leckstelle, die am Donnerstagmorgen entdeckt wurde.

Die Wasser Nord hatte den ersten Rohrbruch, der zur zeitweisen Einschränkung der Trinkwasserversorgung in Bergfelde-Nord gesorgt hatte (wir berichteten), am Mittwoch repariert und dann das Netz wieder in die normale Belastung überführt. Keine 24 Stunden später tauchte dann ein neues Leck auf. "Wir konnten sofort mit den noch anwesenden Dienstleistern die erneuten Arbeiten aufnehmen", teilte Geschäftsführer Olaf Bennühr am Donnerstag mit. Er rechnet damit, dass die Reparatur der Schwachstelle "aller Voraussicht nach" am heutigen Freitag abgeschlossen werden kann. Dann sollte die normale Versorgung wieder möglich sein. "Durch diesen erneuten Ausfall bleibt es beim reduzierten Druck und der Einschränkung der Trinkwasserversorgung im nördlichen Bergfelde. Wir bitte alle Kunden der Wasser Nord erneut darum, ihre Gartenbewässerung nicht in der Zeit zwischen 17 Uhr und 21 Uhr durchzuführen, damit die in dieser Zeit verstärkt auftretende Druckreduzierung vermieden wird", so Bennühr. Die Wasser Nord bedankt sich bei ihren Kunden aus Bergfelde für die Geduld. "Durch unsere Informationsschreiben, die wir an alle betroffenen Haushalte verteilt hatten, sind die Kunden gut informiert gewesen. Die wenigen Rückfragen bei uns zeigen den Erfolg dieser Maßnahme", sagte Bennühr, der um Verständnis bittet.