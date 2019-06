Mit "Fest der Menschlichkeit" gedankt

Simone Weber

Rathenow Mit einem "Fest der Menschlichkeit" wollten sich der Verein "Hand in Hand" und der Göttliner "Sonnenkind e.V." bei den Havelländern bedanken, die seit rund drei Jahren die Hilfsprojekte zur Selbsthilfe in Gambia unterstützen. Zuvor aber trafen sich Rathenower im Stadtgarten auf dem Weinberg, um ein "Solidaritätsbeet" anzulegen. Dort wurden aus Gambia mitgebrachte Samen, unter anderem für Bittertomaten, Bananen Süßkartoffel, Physalis, Aubergine und Erdnuss, angepflanzt.

Beim Fest der Menschlichkeit im Jugendhaus "Oase" kamen Hunderte Menschen zusammen, um miteinander zu feiern und sich auszutauschen. Neben den leckeren Kuchen, die viele fleißige Hände gebacken hatten, frittierte Adnan Khan, gemeinsam mit seinem Cousin Sayar Khan in der kleinen Küche typische Kartoffeltaschen mit Joghurtsauce aus seiner pakistanischen Heimat im "Akkord". Am einem der Stände konnten die Besucher am Nachmittag ein kleines Töpfchen mit einer selbst gepflanzten Erdnusspflanze mit nach Hause nehmen. "Schon in 14 Tagen wächst aus der Erdnuss eine kleine blattreiche Pflanze", sagte Kerstin Gebhardt, die auch Holzschmuck und Holztierfiguren aus Gambia mitgebracht und zum Verkauf angeboten hatte. Neben der Vorsitzenden des Vereins mit Sitz in Bitterfeld kamen drei weitere Vereinsmitglieder nach Rathenow, um einige der Menschen kennenzulernen, die die Hilfsprojekte in dem westafrikanischen Staat unterstützen.

So konnten mit Hilfe der Rathenower in den zwei Gartenprojekten in der Region Kitty mehr als 500 Orangenbäume gepflanzt werden. Im Rahmen der Aktion "1.000 Tropfen sind ein Brunnen" ermöglichte die Gesamtspende in Höhe von 1.273,30 Euro den Bau eines Bewässerungsbrunnen im zweiten Gartenprojekt. In den Gärten wachsen auch Bittertomaten, Zwiebeln, Melonen, Kürbis, Paprika, Gurken, Erdnüsse und Wonjo, eine Hibiskusart, aus der Tee gekocht wird. Mit 600 Zahnbürsten, Zahnputzbechern und Zahnpasta unterstützten die Rathenower das Projekt zur Gesundheitsförderung an den Schulen in Sanyang und Rumba. Mit Hilfe Rathenower Firmen, die Brillen und optische Geräte gaben, unterstützte Elke Dartsch mit "Sonnenkind e.V." die Augenkliniken in Brikama und Kanifing.

In den fünf Jahren seines Bestehens hat "Hand in Hand" zu 100 Prozent der Spenden insgesamt 19 Projekte zur Selbsthilfe in Gambia initiiert. Neben den zwei Gärten, die mit jeweils zwei Hektar Größe je 100 Familien die Eigenversorgung und ein kleines Einkommen ermöglichen, baute der Verein mit den Bewohnern eine kleine Schule auf. 250 Mädchen und Jugen lernen dort. "Mit den steigenden Schülerzahlen wollen wir die Ausbildung eines Lehrers bezahlen", so Kerstin Gebhardt. "Mit Hilfe der Rathenower und Havelländer wollen wir die Ausbildung eines zweiten Lehrers finanzieren", ergänzte Elke Dartsch.