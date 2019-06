Hitze sorgt für Schäden an der A 10 – Rettungsdienst war kaum gefragt

Tilman Trebs, Klaus D. Grote

Oberhavel (MOZ) Der bislang heißeste Tag des Jahres hat am Mittwoch nicht nur für zahlreiche Brände im Landkreis gesorgt, sondern auch die A 10 beschädigt und Bahnkunden zum Schwitzen gebracht.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hob sich die Fahrbahndecke zwischen der Abfahrt Oberkrämer und dem Kreuz Oranienburg auf rund einem Quadratmeter um zehn Zentimeter an. Die Stelle wurde gegen 21.30 Uhr gesperrt und später abgefräst. Probleme hatten auch Bahnkunden mit Verspätungen und ausgefallenen Klimaanlagen.

Derweil laufen die Ermittlungen zu den Bränden im Kreis. Noch unklar ist die Ursache für das Feuer auf einem Rinderhof in Großmutz. Den Sachschaden gab die Polizei am Donnerstag mit rund 7 000 Euro an. Beim Waldbrand in Nassenheide wurde eine Spraydose gefunden, die womöglich eine Spur zum vermuteten Brandstifter sein kann. Weitere Einzelheiten zu den Ermittlungen wollte die Polizei aber nicht nennen.

Meist relativ gut haben dagegen die Menschen in Oberhavel den bislang heißesten Tag überstanden. In den Rettungsstellen der Oberhavel Kliniken habe es nur wenige "Patienten gegeben, die hitzebedingt behandelt wurden", sagte Sprecherin Kerstin Neubauer. Es habe sich um ältere Patienten mit Schwächeanfällen und Kreislaufproblemen gehandelt. Offenbar hätten sich die meisten Oberhaveler gut auf das heiße Wetter eingestellt, sagte sie.