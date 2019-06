Neue Farbe für den Rosentunnel

Silvia Passow

Falkensee Hinter dem Regenbogen geht es weiter. Strahlend grüne Bäume, ein freundlich dreinschauender Drache und natürlich Rosen folgen ihm. Ende kommender Woche soll die neue Bildergalerie in und am Rosentunnel fertig sein. Derweil kann man die Jugendlichen und jung gebliebenen Künstler noch bei der Arbeit sehen.

Vor rund 20 Jahren waren die grauen Betonwände des Tunnels an der Rosenstraße mit künstlerischen Darstellungen geschmückt worden. Aus urbanen Grautönen war eine fantasievolle Galerie entstanden. Inzwischen waren die Farben verblasst, Sprayer hatten dem bunten Werk zugesetzt. Was sehr schade sei und sich hoffentlich nicht so schnell wiederhole, sagt Ingo Wellmann. Wellmann leitet das "Haus am Anger", die Kultureinrichtung hatte bereits für die erste Bemalung vor 20 Jahren gesorgt. Nun steht Wellmann wieder hier, hat die Farbpalette in der Hand und mischt kräftig mit. Den Rosentunnel wieder bunt leuchten zu lassen, war seine Idee. Das Jugendforum Falkensee unterstützt ihn.

Etwa 30 Jugendliche sind am Gesamtkunstwerk beteiligt. Dazu kommen noch einige jung gebliebene Erwachsene. Wo es möglich ist, werden die alten Motive aufgefrischt, an anderen Stellen gestalten die jungen Künstler die Wand nach eigenen Ideen. Jeder kann sich sein Motiv selbst aussuchen. Alles was nicht gegen die Menschenwürde oder das Grundgesetz verstoße, kann hier künstlerisch umgesetzt werden, sagt Wellmann. Und auch Sprayer sind willkommen, allerdings die wahren Künstler unter ihnen und nicht jene, die einfach nur ihren Namen an Wände sprühen.

Das trockene Wetter kommt den Künstlern gerade zugute. Bis Ende kommender Woche soll der Rosentunnel in frischen Farben strahlen.