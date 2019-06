Kommt ein Brückenteil angeschwebt

moz

Bernau Für die Hilfsbrücke am S-Bahnhof Röntgental kam am Mittwochabend das letzte tonnenschwere Brückenteil angeschwebt. Die Bauarbeiten behindern auch am Wochenende den Fernbahn- und S-Bahn-Verkehr. Bis 8. Juli müssen Fahrgäste auf Busse umsteigen, wenn sie Bernau erreichen wollen. Die Bahn AG baut insgesamt vier verschiedene Überbauten in der Ortslage von Panketal, aber auch in Blankenburg und Karow sind Arbeiten im Gange. 30 Millionen Euro investiert der Anbieter in die hundert Jahre alten Bauwerke, Gleisanlagen und technischen Details. Bis Anfang 2020 dauern die Bauarbeiten noch, dann folgen Brücken in Bernau, die ebenfalls dringend erneuert werden müssen.