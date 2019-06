Mathias Trypke zieht in den Bürgermeisterwahlkampf

Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) Mathias Trypke kandiert für den Posten des Fehrbelliner Bürgermeisters. Als parteiloser Bewerber geht der 47-Jährige für die Linke ins Rennen.

"Ich bin gefragt worden und mir traut man das zu", sagt Trypke. Bürgermeisterin Ute Behnicke (parteilos), die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidiert, hat laut Trypke in den zurückliegenden Jahren eine gute Arbeit gemacht. "Sie war die treibende Kraft, alle Gemeinden zusammenzubringen", so Trypke, der als Schulsozialarbeiter tätig ist. Vor diesem Hintergrund will er sich in Zukunft vor allem für Kitas und Schulen einsetzen. "Da kann man noch richtig viel machen." Zudem will er ein Augenmerk darauf legen, den starken Wirtschaftsstandort Fehrbellin mindestens zu halten. Trypke lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Walchow. Die Wahl findet am 1. September statt. Sollte kein Kandidat im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte aller Stimmen bekommen, findet die Stichwahl am 15. September statt.