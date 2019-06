Matthias Henke

Gransee Als letzte haben jüngst die Mitglieder der Granseer Stadtverordneten bestimmt, wer sie im Amtsausschuss vertreten soll. Neben dem ehrenamtlichen Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD, fraktionslos), der Mitglied kraft Gesetz ist, stellt die Stadt vier Vertreter in dem Gremium. Das sind Uwe Valentin (CDU, Stellvertreter: Dr. Wolfram Sadowski), René Jordan (SPD, Stellvertreter: Manfred Klemt), Christin Zehmke (WG Granseer Land, Stellvertreterin: Martina Erdmann) und Klaus Pölitz (Die Linke, Stellvertreterin: Barbara Wetzel). Keinen Sitz hat die Fraktion Bündnis 90/Grüne-Piraten. Sie verlor einen Losentscheid gegen die Linke um den vierten von den Stadtverordneten festzulegenden Sitz im Amtsausschuss.

Der Granseer Amtsausschuss trifft sich erstmals am Montag, 22. Juli, in seiner neuen Zusammensetzung. Beginn derVersammlung ist um 19 Uhr im Saal der Amtsverwaltung, Baustraße 56 in Gransee. Dabei wird es unter anderem darum gehen, festzulegen, wer dem Gremium vorsitzen wird und wer künftig im Schul- und Kitaausschuss des Amtes mitarbeitet.