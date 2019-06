Weg zur Schäferei wird gebaut

Markus Kluge

Kränzlin (MOZ) Gute Nachrichten für die Bewohner der Schäferei bei Kränzlin und für alle, die dorthin mit dem Auto hinfahren müssen. Das Amt Temnitz hat jetzt einen Fördermittelbescheid aus dem Leader-Programm für den kompletten Neubau der rund einen Kilometer langen Straße vom Silo zwischen Kränzlin und Storbeck bis zu Siedlung erhalten.

Bisher führt nur ein ausgefahrener und holpriger Spurplattenweg zur Siedlung. Die Bewohner der Schäferei kämpfen schon seit vielen Jahren, dass sich an ihrer Zufahrt etwas entscheidend ändert. 2020 soll das nun passieren, sagte Temnitz-Bauamtsleiterin Jenny Buschow am Donnerstag. "Es ist schon Juni und in diesem Jahr schaffen wir das auf keinen Fall", sagte sie.

Trassenverlauf geändert

Der Ausbau der Strecke, die genau 1 070 Meter lang ist, wird insgesamt rund 332 500 Euro kosten. Dafür wird ein neuer drei Meter breiter einspuriger Pflasterweg mit drei Ausweichstellen und jeweils einen halben Meter breiten Banketten gebaut. Über das Leader-Programm werden 75 Prozent der Kosten übernommen, also rund 250 000 Euro. Das Geld kommt aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums – kurz ELER.

Der Trassenverlauf ist laut Buschow noch einmal geändert worden. Ursprünglich sollte die Straße nicht dem Verlauf des Plattenweges entsprechen, sondern parallel gebaut werden. "Da hätten wir aber Probleme mit dem Naturschutz bekommen", so Buschow. Durch Flächentausch und Grundstücksankäufe sei der Bau auf der bekannten Strecke kein Problem mehr.