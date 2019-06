Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Auch wenn Risse im Straßendamm an der Auffahrt zur B 96 in Germendorf kaum sichtbar waren, so mussten sie doch mit neuem Material gestopft werden.

Vor genau zwei Jahren hatte der Starkregen an diversen Stellen und Böschungen an der B 96 für enorme Schäden gesorgt. Inzwischen sind die meisten Schadstellen geflickt. In Germendorf wird an der gesperrten Zufahrt zur B 96 Richtung Berlin gerade Oberboden aufgetragen.

Im Laufe des Julis sollen alle Schäden beseitigt und die B 96 und ihre Zufahrten wieder ohne Hindernisse befahrbar sein.