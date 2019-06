Drogeriemarkt-Eröffnung auf Frühjahr 2020 verschoben

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Wenn es um Drogerieartikel geht, müssen die Zehdenicker weiterhin nach Templin oder sonst wo hinfahren oder Sammelbestellungen im Internet aufgeben. Denn die schon vor mehr als einem Jahr in Aussicht gestellte Eröffnung einer Filiale der Drogeriemarkt-Kette Rossmann im Einkaufszentrum Grünstraße verzögert sich.

Wie das Unternehmen auf Nachfrage bekannt gab, "kann voraussichtlich mit einer Eröffnung im Frühjahr 2020 gerechnet werden". Wie Rossmann weiter mitteilte, "sind nach derzeitigem Stand rund 650 Quadratmeter Verkaufsfläche geplant". Erst vor Kurzem hatte Rossmann den Vertrag mit dem Eigentümer des Einkaufszentrums unterzeichnet, wo einige Verkaufsflächen schon seit Längerem leerstehen. Offenbar ist es dem Vermieter gelungen, einen weiteren Filialisten an den Stadtrand zu locken. Die Firma "Ernsting’s Family", die seit vielen Jahren einen Laden für Bekleidung an der Berliner Straße in Zehdenick betreibt, wird dort am 30. August ein neues Ladengeschäft eröffnen. In dieser Woche schloss das Geschäft in der Zehdenicker Altstadt. Seitdem sind dort Handwerker dabei aufzuräumen. Wieso sich das Unternehmen für eine Filiale am Stadtrand entschieden hat? Auf eine Anfrage reagierte das Unternehmen nicht.

Derweil laufen die Arbeiten zum Neubau des Rewe-Marktes. Im Spätsommer oder Herbst soll die Filiale eröffnen, zuletzt war seitens des Unternehmen als möglicher Eröffnungsmonat der Oktober ins Spiel gebracht worden. Im Februar 2016 hatte der Lebensmittel-Einzelhändler "Kaiser’s" seine Filiale im Einkaufszentrum Grünstraße geschlossen, zweieinhalb Jahre später erfolgte der Abriss der 1991 eröffneten Filiale. Nicht wenige Zehdenicker beklagen seit 2016 die schlechte Versorgung der nördlichen Stadtteile mit Lebensmitteln. Der zunehmende Unmut über die schlechte Versorgungslage mündete im Sommer vergangenen Jahres im offenen Protest, als der RBB für seine "Robur"-Sendung die Verantwortlichen zur Rede stellte.