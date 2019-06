dpa

Berlin (dpa) In Berlin-Grünau ist ein Waldstück in Brand geraten. 75 Einsatzkräfte seien vor Ort oder auf der Anfahrt, sagte eine Feuerwehrsprecherin am Donnerstag.

Zwei Hektar Waldboden seien betroffen, das Gebiet sei schwer zugänglich. Verletzt wurde laut Feuerwehr bislang niemand. Es bestehe auch keine Gefahr für Menschen.

Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf Twitter mitteilten, fuhr die Tramlinie 68 wegen des Einsatzes zunächst nicht zwischen dem S-Bahnhof Grünau und Alt-Schmöckwitz.