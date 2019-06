Ursache für Hausbrand ermittelt

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Jetzt steht fest, was in der Nacht zum 14. Juni zu dem verheerenden Hausbrand in Birkenwerder geführt hat. Ermittler der Kriminalpolizei machen "unsachgemäßen Umgang mit offenem Feuer oder nachglimmenden Stoffen" für den Brand verantwortlich. Das teilte Polizeisprecherin Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord auf Nachfrage mit. Demnach ist das Feuer im Fuchsbau außen ausgebrochen. Wer dafür verantwortlich ist, steht dagegen noch nicht fest. Die Ermittlungen zu dem Fall seien noch nicht abgeschlossen, so die Polizeisprecherin.

Durch den Brand ist das komplette Haus nicht mehr bewohnbar. Inzwischen haben zahlreiche Menschen – darunter auch Leserinnen und Leser unserer Zeitung – der betroffenen Bewohnerin mit Sachspenden geholfen. Die Gemeinde hat ein Spendenkonto eingerichtet.

Offen ist dagegen noch die Ursache für das Feuer im alten Gutshaus von Mühlenbeck Feldheim. Dort war in der Nacht zum 20. Juni vermutlich im Dachgeschoss ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 55 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu löschen. Der Bewohner ist nach Vermittlung der Gemeinde zunächst auf eigene Kosten im Landhotel Mühlenbeck untergekommen. Zum 1. Juli kann er eine kommunale Wohnung in seinem Heimatort beziehen.

Ausgangspunkt für das Feuer in einer Hohen Neuendorfer Autowerkstatt an der B 96 war dagegen ein Mercedes, der vor der Werkstatt stand. Warum sich das Auto entzündet hat, wird derzeit noch ermittelt.