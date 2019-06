Trubel auf dem Friedensplatz

Matthias Henke

Menz Das 25. Menzer Waldfest wird am kommenden Wochenende gefeiert.

In der Kirche findet am Freitag ab 19 Uhr eine Lesung mit Liane von Billerbeck und Mathias Wolf statt. Titel:"Der seltsame Herr F". Ab 20.30 Uhr geht es bei Musik am Badestrand weiter. Für 21 Uhr ist das traditionelle Wettrudern angekündigt. Ganz offiziell eröffnet wird das Waldfest am Sonnabend um 10 Uhr durch die Jagdhornbläser Steinförde, Bürgermeister Roy Lepschies, Amtsdirektor Frank Stege und Landrat Ludger Weskamp. Anschließend haben die Kinder der Kita "Henriettes Schneckenhäuschen" ihren großen Auftritt. Weitere Darbietungen, etwa der Granseer "Spätlese", der "Crazy Line Dancers" aus Zehdenick und der Jagdhornbläsergruppe Oranienburg gehören zum Programm. An zahlreichen Ständen werden regionale Spezialitäten und altes Handwerk präsentiert. Auch der Triathlon "Iron Menz" findet am Sonnabend statt. Am Sonntag wird nach einer Andacht auf dem Wallberg, die um 10 Uhr beginnt, zu Wanderungen eingeladen. Ein Konzert der Spielleute Erdenmut ab 16 Uhr in Kirche bildet den Abschluss des Waldfestes.

Weitere Informationen auf www.menzerleben.de