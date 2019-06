Martin Ahrends ist neuer Stadtschreiber

Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Martin Ahrends ist der 50. Stadtschreiber in Rheinsberg. Im Juli wird er gegenüber dem Schloss in die Stadtschreiberwohnung einziehen.

Der Schriftsteller hat eine ost-west-deutsche Biografie. Er wurde 1951 in Berlin-Zehlendorf, im ehemaligen Westsektor der Stadt, geboren. Sechs Jahre später siedelten seine Eltern mit ihm nach Kleinmachnow über. Bis 1977 war Ahrends Redakteur bei der Monatszeitschrift "Musik und Gesellschaft" und bis 1979 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Komischen Oper Berlin. Aufgrund seiner Einstellung zur Solidarnosc-Bewegung in Polen in den Jahren 1980 und 1981 erhielt er in der DDR ein Arbeitsverbot. Daraufhin konnte er sich nur noch mit Hilfsarbeiten bei privaten Handwerksbetrieben und in der evangelischen Kirche über Wasser halten. 1982 stellte Ahrends einen Ausreiseantrag, der zwei Jahre später bewilligt wurde. Von 1986 bis 1994 arbeitete er wieder als Redakteur – unter anderem bei der "Zeit" in Hamburg. Bekannt wurde Ahrends 1992 mit seinem Buch "Der märkische Radfahrer" über eine Jugend in der DDR und die intellektuelle Szene der 1970er-Jahre.

Ahrends hat sich aber auch mit anderen DDR-Biografien beschäftigt und sich dafür über mehrere Jahre hinweg mit Zeitzeugen getroffen, die von der Staatssicherheit bespitzelt wurden oder selbst bei der Stasi waren. Daraus entstand sein Buch "Verführung, Kontrolle, Verrat. Das MfS und die Familie", das im Jahr 2015 erschien.