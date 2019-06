Mit Buch, Nadel, Faden und Malstift

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Stadtbibliothek Schwedt ist auch in den Sommerferien geöffnet. Für Ferienkinder werden Veranstaltungen organisiert. Der erste Workshop "Lesezeichen nähen" ist erfolgreich gelaufen. Im Rahmen des Agenda-Diploms 2019 nähten die Kinder Lesezeichen aus Stoffen. Nach Einführung und Vorbereitung hatten die Mädchen schnell herausgefunden, wie Nähte mit der Nähmaschine genäht werden. Jede Teilnehmerin nahm zwei Lesezeichen mit nach Hause. Die Stadtbibliothek bietet eine Vielzahl von Anleitungsbüchern zum Nähen an. Am 3. Juli findet dann ein Manga-Workshop in der Stadtbibliothek statt.

Was aber tun, wenn die Sonne in den Ferien nicht scheint, kein Workshop angeboten wird oder es regnet? Einfach aufs Sofa hocken und den ganzen Tag lang schmökern. Oder in die Bibliothek kommen. Dort findet sich bestimmt ein spannendes Werk. Das Buch "Paulas Reise" von Jana Steingässer nimmt Kinder mit auf eine unglaubliche Reise, die sie auf den Spuren des Klimawandels durch die ganze Welt führt. Als sie nach Hause zurückkehren, haben die Kinder jede Menge Ideen im Gepäck. Sie wollen nun die Welt verändern! Interessanter Lesestoff für alle, die sich unter anderem für die Fridays-for-Future-­Bewegung interessieren.