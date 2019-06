Zugausfälle auf der RE-3-Linie

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Alle Züge zwischen Angermünde und Schwedt fallen in der Zeit vom 28. Juni (gegen 22 Uhr) bis 8. Juli (gegen 24 Uhr) aus. Hintergrund sind Gleisbauarbeiten in Angermünde. Das teilt die Bahn in ihrem Baustelleninformationssystem mit. Betroffen sind die Linien RE 3 und RB 61. Zwischen Angermünde und Schwedt wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Im gleichen Zeitraum entfallen auch die Züge der Linie RB 62 zwischen Prenzlau und Angermünde/Eberswalde. Als Ersatz fahren die Züge der Linie RE 3 zwischen Angermünde und Prenzlau zum Teil mit früheren Fahrzeiten.

Für Pendler kommt es noch heftiger, denn bis zum 7. Juli fallen auch die Züge des RE 3 zwischen Berlin und Bernau aus. Hinweise zu den konkreten Änderungen und Abfahrtzeiten gibt es im Internet auf den Baustelleninformationen der Deutschen Bahn.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass in den Ersatzbussen die Beförderung von Fahrrädern, Rollstühlen und Kinderwagen nur eingeschränkt möglich ist und Fahrräder Nachrang haben. Das Buspersonal entscheidet im Einzelfall über die Fahrradmitnahme.

Größere Reisegruppen sollten sich unbedingt vorher beim Kundendialog der Bahn anmelden, um größere Buskapazitäten zur Verfügung zu stellen.

Informationen:www.deutschebahn.com/bauinfos sowie unter Telefon 0331 2356881.