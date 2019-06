Mit Einkaufswagen in Supermarkt eingebrochen

MOZ

Schwedt (MOZ) Anwohner in der Berliner Straße informierten am Mittwochabend die Polizei, nachdem sie mitbekommen hatten, wie ein Mann mit einem Einkaufswagen versuchte, die geschlossene Eingangstür eines Supermarktes aufzubrechen. Tatsächlich gelangte der Mann auf diese Weise in den Verkaufsraum. Im Kassenbereich fing ihn jedoch ein Wachschützer ab. Kurz darauf eintreffende Polizisten mussten den Einbrecher nur noch im Empfang nehmen. Der 20-jährige Uckermärker ohne festen Wohnsitz hatte einen Atemalkoholwert von 1,9 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen.