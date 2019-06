Schule zum vernaschen

Silvia Passow

Falkensee Der Sommer wurde am Lise-Meitner Gymnasium (LMG) am 21. Juni gefeiert. Die Schüler hatten sich ein wahres Programm-Spektakel einfallen lassen und sich wochenlang auf den Tag vorbereitet. Seit Jahresbeginn wurde in Projekttagen auf das Sommerfest hingearbeitet. Unter dem Motto: "Carpe diem - sei Lise" wurden den Schülern nicht nur Projektideen vorgegeben, sie sollten auch selbst welche vorschlagen und umsetzen. In Workshops lernten sie, wie man ein Projektkonzept erstellt und es leitet. Die Interessen der Schüler standen im Fokus, das selbständige Handeln sollte gefördert werden. Die Ergebnisse wurden auf dem Sommerfest präsentiert.

Dazu verwandelten die Schüler aller Jahrgänge ihr Schulgebäude in einen bunten Marktplatz, auf dem Selbstgemachtes wie Badekugeln, genähte Taschen und Shirts erworben werden konnten. Eine nachgebaute Römerbrücke konnte bestaunt werden und das künstlerische Programm sprach alle Sinne an. Tanz und Gesang, ein selbst gedrehtes Musikvideo, eine Fotoausstellung und ein Theaterstück - ein Strauß an Kultur wurde geboten. Freunde der sommerlichen Bewegung konnten sich beim Golf ausprobieren. Wer auf Nervenkitzel steht, konnte sich im Parcours der Monster-AG beweisen oder mit cooler Raffinesse den Weg aus dem Exit-Room hinausfinden.

Der Abend klang mit Jazz aus, vorgetragen von der Schülerband "Business Class meets BBC" Und klar, zu einem gelungenen Sommerfest gehören auch jede Menge Leckereien. Und wer sich nun besonders auf die Ferien freute, hatte doppelten Spaß. Das Schulgebäude hatten Schüler mit reichlich Creme und Kuchenteig in einen süßen Traum verwandelt, in dem man ungestraft hineinbeißen konnte.