Streit in Prötzel um die Ausschüsse

Thomas Berger

Prötzel Zur größten Debatte in der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderats von Prötzel entwickelte sich die Entscheidung über die Ausschussfragen. Zwar ist soweit unstrittig, dass anders als in der Vergangenheit in dieser Legislaturperiode wieder Ausschüsse gebildet werden. Verschiedene Gruppen und Akteure hatten bereits im Wahlkampf vor der Kommunalwahl auf die dringende Notwendigkeit verwiesen, auf diese Weise im Vorfeld wichtiger Entscheidungen die Bürger und deren Sachverstand stärker einzubinden.

An diesem Ansatz wollen nun auch die Gemeindevertreter festhalten – unklar ist aber, wie viele Ausschüsse und mit welchem inhaltlichen Zuschnitt es geben soll. Die Fraktion Bürger für Bürger (BfB) war gleich zu Beginn mit einem Beschlussantrag vorgeprescht, einen Bauausschuss sowie einen für Haushalt und Finanzen zu installieren. Die Besetzung habe man sich so gedacht, dass jede der zur Wahl angetretenen vier Listen je einen Gemeindevertreter und einen sachkundigen Bürger pro Ausschuss entsenden könnte, erläuterte Vize-Fraktionschefin Carola Damaszek.

Auch Bildung/Soziales im Visier

Von fünf Gemeindevertretern sowie drei sachkundigen Bürgern geht hingegen als Grundsatz die Fraktion Miteinander aus, legte deren Co-Vorsitzender Carl Gremse dar. Zudem gebe es inhaltlich andere Gewichtungen: Man sehe ein Gremium mit den Schwerpunkten Bauen, Umwelt, Tourismus und ein anderes mit dem Zuschnitt Bildung, Soziales, Kultur und Sport. In der weiteren Debatte beharrte vor allem BfB-Fraktionschef Marcel Wolff wiederholt auf dem schriftlich eingebrachten Antrag, obwohl nicht nur Bürgermeisterin Simona Koß, sondern z. B. auch Andreas Schröck ein Einlenken anmahnten und eine Verschiebung ins Spiel brachten. Diese wurde am Ende mit sieben zu zwei Stimmen beschlossen. Bürgermeisterin, Fraktionschefs und Stellvertreter sollen nun bis zur nächsten Sitzung eine Lösung erarbeiten, die breiten Konsens findet.