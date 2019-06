MOZ

Storkow (MOZ) Zwei Unbekannte haben sich kürzlich an zwei Baggern und einem Lkw in der Storkower Burgstraße zu schaffen gemacht. Dies wurde der Polizei am Mittwoch angezeigt. Demnach brachen die Täter die Tankstutzen der Fahrzeuge auf und zapften aus den Tanks Dieselkraftstoff ab. Der betroffenen Firma entstand so ein Schaden von circa 600 Euro.