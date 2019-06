Im Spätherbst werden Fontanehöfe bezogen

Was wie die Gartenabteilung eines Baumarktes aussieht, ist lediglich der WGH-Vorrat, der in den Fontanehöfen noch gepflanzt wird. © Foto: Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Im Schatten 37 Grad. Die Sonne knallt auf die Fontanehöfe, Hennigsdorfs derzeit größte Baustelle. Doch Bauherr Hartmut Schenk, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Einheit (WGH), sowie seine Prokuristin Kerstin Neumann kommen mit den dicksten Schuhen an, die man sich vorstellen kann. Eine reine Vorsichtsmaßnahme. "Auf eine Baustelle kann man wegen der Gefahrenquellen nicht in Sandalen kommen", weiß Neumann.

Bevor es direkt in den Bautrubel geht, einigen sich die Gesprächspartner (inklusive des Redakteurs) darauf, dass es eine Schnapsidee war, sich am Mittag jenes Tages zu treffen, an dem in Deutschland die Meteorologen einen neuen Juni-Rekord verkünden. Doch je länger der WGH-Chef über die mit 24 Millionen Euro größte Investition in der Unternehmensgeschichte spricht, umso mehr scheint seine Begeisterung die Qualen der Hitze zu verdrängen.

"Drei Zimmer, Küche, Bad mit Wanne und Dusche, Abstellkammer. Die Fliesen müssen noch verlegt werden, Raufaser an die Wände, weiße Farbe drauf, dann ist alles fertig." Schenk klingt begeistert, als er in einer der größten von 112 Wohnungen steht. Mit den Fontanehöfen, so hatte es sich die WGH vorgenommen, sollten alle Wünsche bedient werden. Von 1,5 bis 4 Zimmer, von 38 bis 112 Quadratmeter. Einige Wohnungen haben ebenerdige Duschen ohne Verglasung, damit auch Behinderte die morgendliche Erfrischung ohne Probleme genießen können.

Dass die WGH den Geschmack der Mieter getroffen hat, beweisen einige wenige Zahlen. "Bis auf vier Wohnungen gibt es für alle einen Mietvertrag", berichtet Schenk. Für das noch freie Quartett liegt eine Warteliste von 56 Interessenten vor. Als die Vermietung begann, hätte die WGH statistisch gesehen jede Wohnung vier Mal vermieten können. Werbung war dafür nicht nötig. Hätte die WGH auf einem Immobilienportal annonciert, man könnte vermuten, dass dann die Telefonleitung zusammengebrochen wäre. Für den Ansturm auf die Wohnungen sorgt auch ein hinsichtlich der gehobenen Ausstattung moderater Preis: sieben Euro kalt Nettomiete kostet der Quadratmeter.

Erste Beete bepflanzt

Auch wenn sich auf dem Innenhof noch die Sandberge türmen, sieht Schenk direkt auf der Tiefgarage schon blühende Gärten vor seinem inneren Auge. Ein paar Schritte weiter ist diese Vorstellung schon zur Realität geworden. In der nordöstlichen Ecke des Innenhofes dreht ein Rasensprenger seine Runden. Hier wurden schon Wege verlegt, Mini-Mauern gesetzt und Beete bepflanzt.

Weiter geht’s durch Treppenhäuser, Laubengänge (Schenk: "Die werden noch durch eine Teilverkleidung vor Wind und Regen geschützt.") und Türen in eine Wohnung, über die Kerstin Neumann sagt: "Hier könnte schon jemand einziehen. Nur die Feinreinigung fehlt noch." In der zur Fontanestraße hin gelegenen Wohnung fällt ein hochwertiger Kunststoffbelag auf, der an Dielen erinnert. Längliche Fliesen versprühen einen Hauch Eleganz.

Den bei dieser Hitzewelle angenehmsten Teil der Besichtigung haben Schenk und Neumann bis zum Schluss aufgehoben: In der riesig wirkenden Tiefgarage, die 127 Plätze bietet und auch für Mieter in der Umgebung gedacht ist, herrschen herrlich frische Temperaturen. Aber auch für den Winter ist hier Sorge getragen. "Wegen des Gefälles haben wir zwei Rampenheizungen eingebaut", erzählt Schenk. Bei Schnee und Glatteis entfällt damit zeitaufwändiges Schieben und Streuen. Und Autofahrer landen nicht per Rutschpartie im Tiefgeschoss.

Bisher, so Neumann, konnte der Finanzierungsplan eingehalten werden. Schenk kann ergänzen, dass der Bau auch im Zeitrahmen liegt. Offiziell sollen alle Mieter ihre neuen Wohnungen bis Weihnachten bezogen haben. Ein Großteil wird schon im November die Schlüssel bekommen. In der WGH-Verwaltung tüftelt man derweil an den Einzugsplänen. Schenk hat für diese Tage bereits genaue Vorstellungen: "In jedem Aufgang einer vormittags, einer nachmittags. Damit sich niemand ins Gehege kommt."