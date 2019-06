Gesperrter Uferweg empört Passanten

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Der Zaun, der derzeit rings um das Hotel "Haus am Spreebogen" entsteht, hat bei etlichen Passanten für Empörung ausgelöst. Der Grund: Am Mittwoch versperrten Tore auch den Weg am Spreeufer. Es werde einfach nach "Gutsherrenmanier entschieden", ohne die Öffentlichkeit zu informieren, kritisierte etwa Stefan Lenk, der Mittwoch vor verschlossenem Tor stand.

Der Zaunbau habe auch die Stadtverwaltung überrascht, teilte Sprecherin Anne-Gret Trilling via Facebook mit. Das Grundstück gehöre zwar nicht der Stadt, aber dafür, dass Fußgänger und Radler den Weg nutzen können, gebe es Einträge im Grundbuch. Stefan Wichary, der Erste Beigeordnete der Stadt, sorgte dafür, dass der Weg am Abend wieder offen war. "Am Donnerstag wurden die Tore auch aus dem Zaun ausgebaut", informierte er.

Hoteldirektor Gordon Kwast, der das Grundstückes von der städtischen Wohnungswirtschaft gepachtet hat, hat für die Schutzmaßnahme indes gute Gründe. "Sie glauben gar nicht, wie oft bei uns Blumen und Bäume ausgebuddelt, Boote geklaut und Einbrüche begangen werden", erklärte er. Jugendgruppen würden auf dem Grundstück ihren Grill aufstellen und bis weit in die Nacht laute Musik hören. "Es sind darum schon Stammgäste abgereist", verdeutlichte er.

Vor vier Wochen hätten Mitarbeiter am Morgen sogar ein halbnacktes, völlig weggetretenes und unter Drogen stehendes Mädchen gefunden. Mit dem Zaun wolle er zeigen, dass es sich um ein gesondertes und zum Hotel gehörendes Grundstück handelt. Die Tore seien lediglich während des Baus geschlossen gewesen.