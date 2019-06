MOZ

Woltersdorf (MOZ) Bilder aus einem Vierteljahrhundert gab es für Petra Lange zum 25-jährigen Bestehen der Woltersdorfer Tagesklinik für Altersmedizin. Die Krankenschwester arbeitet dort von Anfang an, heißt es aus in einer Mitteilung des Evangelischen Krankenhauses.

25 Patienten werden tagsüber in der Schleusenstraße 50 behandelt. Zwischen 9 und 15.30 Uhr sind sie in der Tagesklinik, den Rest des Tages verbringen sie zu Hause. Stationäre Krankenhausaufenthalte ließen so sich einerseits verkürzen, für die Patienten steige die Lebensqualität.