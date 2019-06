Marathon auf dem Wasser

MOZ

Fürstenwalde 21 Boote haben den Segel-Marathon auf dem Scharmützelsee absolviert. Die schnellste Zeit erzielten mit 3:37:13 Stunden Marlon und Uve Zilch von der gastgebenden SGS in ihrem Flying Dutchman. In der Yardstick-Gesamtwertung reichte es aber nur zu Platz 13. Es ist dies die Umrechnungszahl, die es möglich macht, die Zeit von unterschiedlich großen und unterschiedliche schnellen Booten vergleichbar zu machen, wenn sie in einer gemeinsamen Regatta antreten. Der Gesamtsieg ging so an Burckhardt Mehling mit seinem Drei-Mann-Drachen vom Club der Kreuzer aus Hamburg. Am stärksten vertreten waren die H-Boote. Die Klassenwertung gewann Stefan Gottwald (im Bild) mit Vorschoter Thilo Müller, der auf dem Vorwindkurs Richtung Wendisch Rietz gerade den Spinaker klar macht, ebenfalls von der Segler-Gemeinschaft Scharmützelsee.