Ehrgeizige Ziele der Storkowerinnen

Ilona Hummel

Storkow 37 Punkte aus 18 Spielen, 77:31 Tore, Vizemeister hinter der FSG Falkensee – die Bilanz der Fußball-C-Juniorinnen des Storkower SC in der Landesklasse kann sich allemal sehen lassen. Und ein guter Grund, diese erste so erfolgreiche Saison entsprechend ausklingen zu lassen.

Torjägerinnen ausgezeichnet

So gab es aus den Händen von Vereinschef Alexander Franzmann Pokale für die besten Torschützinnen Alina Schlauß, mit 24 Treffern auch unangefochten erfolgreichste Torjägerin der Liga, Anne Kunst (15), Toni Schiebel (14) und Constanze Langer (12) – die übrigens für die D-Juniorinnen des SSC, die Fünfte der Landesklasse wurden, 35-mal (!) erfolgreich war.

In der kommenden Saison gehören die meisten Storkowerinnen zum älteren Jahrgang, und so hat Trainerin Ilona Hummel ehrgeizige Ziele formuliert: ein Platz unter den besten Drei in der Landesliga, im Pokal bis ins Endspiel – diesmal war im Halbfinale Endstation – und ebenfalls einen Medaillenplatz bei den Futsal-Landesmeisterschaften.

Verzichten müssen die Storchenstädterinnen dabei aber auf Leistungsträgerin Marike Dommasch, die an die Sportschule nach Potsdam wechselt, und Toni Schiebel, deren Zweitspielrecht nicht verlängert wird, sowie die 16-jährige Caroline Sauer, die in die Frauenmannschaft aufrückt.

Trainer-Trikot für Harald Kühn

Die Storkower E- und D-Juniorinnen, die natürlich mitfeierten, werden künftig von Harald Kühn betreut. Für ihn gab es schon mal das entsprechende Trainer-Trikot.