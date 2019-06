Wettkampf und offene Türen bei der Schützengilde

Ulrich Neumann

Schwedt Ab 9 Uhr veranstaltet die Schützengilde PCK am Sonnabend auf ihrer Anlage in der Breiten Allee ihre offene Vereinsmeisterschaft der Trapschützen. Sportler anderer Vereine können daran gern teilnehmen (Startgebühr zehn Euro), ihre Resultate finden natürlich keinen Eingang in das Vereinschampionat.

Vorjahressieger Marco Heyne will alles daran setzen, den Wanderpokal auch 2019 wieder in Empfang nehmen zu können. Geschossen werden zwei Serien auf jeweils 25 Wurfscheiben, wodurch folglich maximal 50 Treffer zu erreichen sind. Die Ehrung des Vereinsmeisters erfolgt durch die Übergabe des Wanderpokals sowie einer kleinen Trophäe, die beim Titelgewinner verbleibt. Die Urkunden an die besten drei Sportschützen jeder der vier ausgeschriebenen Altersklassen und der Frauenwertung werden dann erst im November zur Mitgliederversammlung überreicht, war aus dem Verein zu erfahren.

Der weist ausdrücklich auch darauf hin, dass über den eigentlichen Wettkampf hinaus bei einem sogenannten "Tag der offenen Tür" für jedermann die Chance besteht, sich näher mit dem Schießsport in der Oderstadt vertraut zu machen. Gäste sind ebenfalls ab 9 Uhr willkommen.