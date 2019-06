Siegeszug der Gefängniskinder von Bad Freienwalde

Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) André Pahl war 13 Jahre, als er eingesperrt wurde. Der Vorwurf: Er ist abgehauen aus einem Kinderheim in Eisenhüttenstadt, weil er es so furchtbar fand.

Vier Mal flüchtete er – zu seiner Oma. Einmal ist er die 90 Kilometer bis in das Dorf bei Berlin zu Fuß gelaufen. Aber dort durfte er nicht bleiben, "obwohl mich meine Oma sehr geliebt hat". Seine alleinerziehende Mutter, die seine Schwester und ihn vernachlässigte, wollte ihn lieber im Heim als bei der Oma sehen.

Als wäre das nicht schon traurig genug, wurde er schließlich im September 1979 von den Behörden zur Strafe in das sogenannte Durchgangsheim Bad Freienwalde eingewiesen, ein früheres preußisches Gefängnis. Dort lebte er ohne Kontakt zur Außenwelt in einer Zelle mit vergittertem Fenster und Tür ohne Klinke. Sechs Tage in der Woche musste er arbeiten. Lampenfassungen montieren. Er litt Hunger und Durst, wurde gewaltsam gemaßregelt. Acht Monate dauerte das Martyrium, dann wurde André Pahl "wegen guter Führung" in ein normales Kinderheim in Müllrose entlassen, wo er bis zum Ende der zehnten Klasse blieb.

Brandenburger Gerichte waren lange der Meinung, dass ihm und anderen Insassen des Kindergefängnisses Bad Freienwalde kein Unrecht widerfahren sei, für das sie rehabilitiert werden müssten. Ihre Anträge wurden abgelehnt. Für die traumatisierten Opfer der nächste Schlag ins Gesicht.

Aus Karlsruhe kommt Hilfe

Sie mussten bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, das 2015 der Brandenburger Justiz eine schallende Ohrfeige verpasste. Sie habe schlicht die Mühen gescheut, das Schicksal der Menschen aufzuklären und stattdessen allein nach DDR-Aktenlage geurteilt. Dies komme einer Fortschreibung des SED-Unrechts gleich und sei eines Rechtsstaats unwürdig, so die Karlsruher Richter im Fall von Norda Krauel.

Die 55-Jährige, eine selbstbewusste und wortgewandte Frau, wurde als erste frühere Kindergefängnis-Insassin rehabilitiert und erhält eine monatliche Opferrente von 300 Euro, rückwirkend ab Antragstellung. "Aber bis ich das Geld wirklich bekommen habe, ist auch noch einmal ein Jahr vergangen. Erst als ich mich beim Brandenburger Landtag beschwerte, ging es voran", erzählt sie am Donnerstag am Rande der Verhandlung vor dem Frankfurter Landgericht, bei der sie als Zeugin auftritt.

Inzwischen gibt es nämlich einen anderen Umgang mit den früheren Gefängnisinsassen. "Wer dort war, wird grundsätzlich rehabilitiert, auch wenn wir uns jeden Einzelfall dann noch einmal anschauen", sagt die Vorsitzende Richterin Solveig Seidel. An diesem Tag geht es also um André Pahl. "Wir wollen heute nur klären, wann genau Sie dort waren", sagt die Richterin. Da es in seinem Fall keine eindeutigen Dokumente gibt, sollen mit Norda Krauel und Roland Herrmann zwei frühere Mitinsassen gehört werden.

Mithäftlinge erinnern sich

"Ich erinnere mich sehr genau an ihn, weil er damals so schöne blonde Haare hatte", sagt Norda Krauel schmunzelnd über den heutigen Glatzkopf André Pahl. "Außerdem weiß ich noch, dass er mir mal eine Stulle durch das Gitter geschoben hat, obwohl das bei schwerer Strafe verboten war. Aber ich war doch immer so hungrig."

Roland Herrmann, dessen Rehabilitationsverfahren sich ebenfalls in eine für ihn gute Richtung entwickelt, kann sich natürlich auch an seinen damaligen Zellengenossen André Pahl erinnern – und das Ganze zeitlich einordnen. Die Kammer zeigt sich zufrieden, die Aufenthaltsdauer ist geklärt. Die Entscheidung geht André Pahl schriftlich zu. Weil auch er mindestens sechs Monate eingesperrt war, dürfte er Anspruch auf die monatliche Rente von 300 Euro haben. So sieht es das Gesetz vor. "Wissen Sie, wie belastend das ist, für mein Verfahren immer wieder die schrecklichen Erinnerungen hochzuholen. Ich will das nicht mehr", sagt er beim Verlassen des Gerichts.