Andrea Linne

Panketal (MOZ) Einen besonderen Tag erlebte am Dienstag Arnold Hellwig. Er wurde 100. Der 32-jährige Bürgermeister Maximilian Wonke kam sich da besonders jung vor.

Hellwig, der als Lebensrezept gute Laune angibt, kam als Nachfahre der Wolgadeutschen im heutigen Kasachstan auf die Welt. In der Sowjetunion war er vielen Repressalien ausgesetzt. Musik und Malerei halfen ihm zu überleben. Sein Bruder starb in einem Arbeitslager. Eines der Werke Hellwigs, der seit einigen Jahren in Deutschland lebt, ist hier zu sehen.