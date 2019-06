100 Prozent Frauenquote

Nadja Voigt

Reichenow (MOZ) Als letztes Gremium hat sich die Gemeindevertretung von Reichenow-Möglin konstituiert. Genau 30 Tage nach der Wahl, wie es das Gesetz verlangt, hat der Gemeinderat die Wahl offiziell bestätigt. Dazu gehören: Wolf-Dieter Hickstein, Martin Hollants, Stefan Kramer, Doreen Kreutziger, Stefan Rieck, Antje Schiele, Mathias Schmidt, Daniel Thiem und Doris Zahn.

Die Frauenquote bei den Ortsvorsteherinnen hat die Gemeinde zu einhundert Prozent erfüllt: Für Reichenow standen mit Imma Harms und Antje Schiele zwei Frauen zur Wahl. Antje Schiele machte mit 172 Ja-Stimmen das Rennen und wurde so zur neuen Ortsvorsteherin gewählt. Sie folgt damit Ralf Hickstein. Wieder im Amt bestätigt wurde Doris Zahn, die den Posten schon länger bekleidet. Sie wurde auch erneut zur stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt.

Ebenfalls wieder im Amt ist Bürgermeister Wolf-Dieter Hickstein. Er ist – aufgrund der Größe der Gemeinde – auch der einzige Vertreter im Amtsausschuss als höchstem Gremium des Amtes Barnim-Oderbruch. Zu seinem Stellvertreter wurde Stefan Kramer einstimmig gewählt. Wie überhaupt alle Abstimmungen offen und einstimmig stattfanden. "Das wird sich ändern", scherzte Wolf-Dieter Hickstein in der konstituierenden Sitzung am Dienstagabend im Gemeindehaus in Reichenow.

Verbandsvertretung Chefsache

Im Gewässer- und Deichverband vertritt die Gemeinde das neu gewählte Mitglied Mathias Schmidt die Gemeinde. Sein Stellvertreter ist Martin Hollants. In der Wasserver- und Abwasserentsorgungsgesellschaft Märkische Schweiz vertritt Amtsdirektor Karsten Birkholz die Gemeinde Reichenow-Möglin, wie die Abgeordneten festlegten. Die Vertretung im Wasser- und Bodenverband ist und bleibt ebenfalls Chefsache: Diesen Posten übernimmt wie bisher Wolf-Dieter Hickstein. "Diese Aufgabe ist sehr wichtig. Ich würde es gerne weiter machen", sagte er zur Begründung. Sein Stellvertreter im Gremium ist Stefan Rieck. Ebenfalls einstimmig bestätigten die Lokalpolitiker die Geschäftsordnung der Gemeinde als Arbeitsgrundlage.

Der Sitzungsplan der Gemeinde Reichenow-Möglin sieht vor, dass der Gemeinderat immer am letzten Donnerstag im Monat zusammentritt. Nicht so allerdings im kommenden Monat. Da wird die Sitzung aufgrund der Sommerpause entfallen. Und im August findet sie eine Woche vorher statt, um genügend Vorlauf für die Planungen des alljährlichen Erntefestes am 7. September zu lassen. Beginn soll weiterhin um 19 Uhr sein.

Alle sechs Gemeinden des Amtes Barnim-Oderbruch haben inzwischen ihre konstituierenden Sitzungen absolviert. Somit tagt der erste Amtsausschuss mit allen neu gewählten Mitgliedern am 16. Juli ab 18.30 in der Amtsverwaltung in Wriezen, Freienwalder Straße 48. Eine genaue Tagesordnung lag dieser Zeitung bis zum Redaktionsschluss am Donnerstag noch nicht vor.