Omas und Babysitter gesucht

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Sie werden dringend gebraucht – ehrenamtliche Helfer etwa in Vereinen, Verbänden und sozialen Einrichtungen. Leih-Omas und Babysitter zum Beispiel sucht das Fürstenwalder Mehrgenerationenhaus händeringend. Eine schöne Aufgabe für Leute, die Zeit haben. "Trotzdem finden wir keinen", sagt Hans-Christian Karbe, der bei der 7. Freiwilligenbörse der Caritas am Donnerstag für die Awo-Einrichtung dabei ist. Der Seniorenbeirat der Stadt braucht Verstärkung und es wird ein neuer Übungsleiter für die Sportgruppe benötigt.

Cornelia Behrmann von der Notfallseelsorge im Land Brandenburg, die noch zwei bis drei Helfer im Team, das bei Katastrophen und unvorhergesehenen Ereignissen Menschen in akuten Notsituationen beisteht, brauchen könnte, ist ebenfalls mit einem Infostand vor Ort. "Wir leisten Erste Hilfe für die Seele", sagt sie. Interessierte für diese sensible Aufgabe zu finden, ist nicht leicht, zumal die Helfer selbst psychisch stabil sein müssen. "Wir erleben oft schlimme Dinge, die verarbeitet werden müssen", begründet Cornelia Behrmann.

Suche nach Helfern schwer

Besondere Anforderungen werden auch an Ehrenamtler gestellt, die bei der Lebenshilfe Oder-Spree Menschen mit Behinderung beistehen sollen. "Wir haben nur wenige Freiwillige, obwohl es bei uns eine Aufwandsentschädigung gibt", sagt Monika Lehmann. Am Stand des technischen Hilfswerks (THW) ist Karl-Heinrich Geiger im Gespräch mit Henri Rodriges aus Kamerun. Der 20-Jährige war auf der Suche nach einer Aufgabe. Das Freiwilligen Zentrum der Caritas hat den jungen Mann an das THW vermittelt. "Seit März ist er voller Elan dabei" erzählt Geiger.

Seit 2008 gibt es das Freiwilligen Zentrum der Caritas, dessen Ziel es ist, Menschen, die sich für das Gemeinwohl engagieren wollen zu beraten. "Mittlerweile ist eine große Familie gewachsen", sagt Koordinatorin Christine Ehrmüller. Im vergangenen Jahr nahmen 109 Personen und 57 Einrichtungen Kontakt mit dem Freiwilligen Zentrum auf. Allein 43 Neulistungen sind zustande gekommen. "26 sind es schon in diesem Jahr", freut sich Christine Ehrmüller.

Mit der die Resonanz auf die Börse zeigten sich die Organisatoren zufrieden. 67 "Suchanzeigen" waren für die Besucher an die Wand gepinnt. Darunter zum Beispiel Domführer, Kraftfahrer für den Carisatt-Laden, Kassierer beim FSV-Union, rechtliche Betreuer sowie Unterstützung im Netzwerk Fahrdienste und für die Tierheim-Reinigung.