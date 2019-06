CDU nominiert Siebertz

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Die Zahl der Bewerber auf das Wandlitzer Bürgermeisteramt hat sich gut zwei Monate vor dem Wahltermin auf vier erhöht. Jüngster Mitbewerber im Bunde ist Klaus Siebertz (56) von der CDU. Er stürzt sich mit dem Votum des Wandlitzer Ortsverbandes in die Auseinandersetzung um den Stuhl der Macht. Spätestens mit dem Ende der Ferienzeit will Siebertz mit seiner Kampagne durchstarten. Ein Blick auf sein jüngstes Wahlergebnis verrät, der CDU-Mann ist noch nicht so bekannt, wie er selbst das sicher gerne wäre. Gerade einmal 174 Stimmen erhielt er, als für einen Sitz in der Gemeindevertretung kandidierte. Viel Luft nach oben.

Dabei setzt der diplomierte Ökotrophologe auf zugkräftige Themen. So spricht er die Leistungskraft der Gemeindeverwaltung an, die nach seiner Meinung besser sein müsste. "Die Effizienz der Verwaltung muss ansteigen. Es gibt gefühlt 14 Millionen Beschlüsse der Gemeindevertretung, die durch die Verwaltung einfach nicht abgearbeitet werden. So kann das nicht bleiben", befindet Siebertz, ohne den Mitarbeitern die Schuld an diesem Zustand zu geben. An dieser Stelle argumentiert der CDU-Mann sehr vorsichtig. "Von außen ist es immer schwer einzuschätzen, wo genau die Gründe dafür liegen. Aber wenn sich Mitarbeiter der Verwaltung wegbewerben, um an anderer Stelle genau die gleiche Arbeit zu übernehmen, dann stimmt doch hausintern etwas nicht", deutet er an. Ein weiteres Indiz: Die Stelle der 2020 in den Ruhestand wechselnden Hauptamtsleiterin Gisela Peter musste zweimal ausgeschrieben werden. Siebertz Interpretation: "Die Gemeinde hat sich wohl einen bestimmten Ruf erarbeitet."

Deutlicher wird an dieser Stelle der CDU-Vorsitzende Olaf Berlin. Er spricht mit Blick auf die Bürgermeisterin Jana Radant von "einem Jahr verlorene Zeit" und erinnert an die Rücktrittsforderung seiner Partei. "Diese Gemeinde braucht sozialen Wohnungsbau. Es gibt genügen Interessenten mit einem Wohnberechtigungsschein in Wandlitz", kommentiert Berlin das Grundstücksgeschäft mit der Firma Stonehedge auf dem ehemaligen Basdorfer Polizeischulgelände. Das sieht auch Siebertz so. "Stonehedge hat ein Angebot ohne sozialen Wohnungsbau bekommen, das hätte man mit jedem anderen Investor auch haben können. Wir brauchen aber Sozialwohnungen."

Weitere Themen, mit denen Siebertz punkten möchte, sind die Schul- und Kitasituation und der Zustand beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). So wäre es ein "Bärendienst", wenn die Stammstrecke der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) in Richtung Wilhelmsruh befahren wird und zeitgleich Schönerlinde abgehängt werden würde. Auch müsse in Sachen Schule und Kita dringend etwas passieren, zu viel Zeit sei "mit Diskussionen ins Land gegangen". Und Siebertz fordert Radwege, die nach dem Neubau auch gepflegt werden. Dies sei leider die Ausnahme in Wandlitz.

Weitere Bewerber um das Bürgermeisteramt sind Gabriele Bohnebuck (Linke), Oliver Borchert (F.Bg.W.) und die Bürgermeisterin Jana Radant.