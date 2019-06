Schorfheider Ehrenbürger feiert

MOZ

Finowfurt Die Schar der Gratulanten war groß: Zum 90. Geburtstag des Schorfheider Ehrenbürgers Rudi Dräger kamen alte Weggefährten, Freunde und der Bürgermeister Uwe Schoknecht. Neben Blumen und Geschenken gab es viele Anekdoten aus alten Zeiten.

Der mittlerweile 90-Jährige Rudi Dräger ist ein altes Finowfurter Urgestein. Genau genommen, hat er als Bürger der ersten Stunde die gesamte Geschichte des Dorfes begleitet. In seinem Geburtsjahr 1929 wurde der Ort durch die Fusion der Dörfer Steinfurth und Schöpfurth nämlich erst gebildet. Dräger wohnte in Steinfurth, auf Brautschau ging er nach Schöpfurth, wo er seine spätere Frau kennenlernte. Der studierte Betriebswirt Dräger blieb seiner Heimat immer treu und leitete zu DDR-Zeiten lange Jahre als Kombinatsdirektor das Schnittholz- und Holzwarenkombinat Frankfurt, das seinen Sitz in Joachimsthal/Elisenau hatte.

Vor allem im sportlichen und gesellschaftlichen Bereich war Rudi Dräger im Dorf jahrzehntelang aktiv. Für sein Engagement wurde er vor fünf Jahren, bis dato als Einziger, zum Ehrenbürger der Gemeinde Schorfheide ernannt. Rudi Dräger prägte gemeinsam mit Hans Wendt, dem Namensgeber der Finowfurter Sporthalle, die Geschichte des Sportes in der Gemeinde, heißt es in dem damaligen Beschluss der Gemeindevertretung. Zudem gehört Rudi Dräger zu den Mitbegründern des Finowfurter Flößerfestes, das nach der Wende erstmals organisiert wurde und mittlerweile zur festen kulturellen Institution in Finowfurt geworden ist.

Durch die Verleihung der Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Schorfheide konnte Rudi Dräger in gewisser Weise Schorfheider bleiben, obwohl er offiziell Eberswalder ist, da er im Seniorenheim "Zur Heeresmühle" in Finow wohnt. Da es in Finowfurt bis heute keine Seniorenresidenz gibt, musste Dräger nämlich in die Kreisstadt ziehen.