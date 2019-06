Romantik am See

MOZ

Müllrose (MOZ) Die Serenadenmusiken in Müllrose sind immer etwas Besonderes. Der Blick auf das Wasser, die romantische Stimmung und der warme Sommerabend verbinden sich mit einer erbaulichen Musik, die an dem Ort ihre besondere Wirkung entfaltet.

Am Sonnabend wird das Kammermusikensemble des Brandenburgischen Staatsorchester mit dem Namen Opus 3 bei der "Serenade am See" in Müllrose ihr Programm spielen. In den frühen Abendstunden können nicht nur Klassikliebhaber im Freibad am Ostufer des Großen Müllroser Sees die Künstler bewundern. Auf der schwimmenden Seebühne am Ostufer ist ein Programm voller außergewöhnlicher Klangkombinationen von Holzbläsern und Violoncello zu hören.

Umrahmt von der Szenerie der untergehenden Sonne ist ein symphonisches Mini-Feuerwerk klassischer Musik zu hören. Dabei interpretieren Opus 3 bekannte Klassiker unter anderem von Mozart, Haydn und Schubert in witziger und mitreißender Manier. Die Werke wurden zum Teil selbst arrangiert. Opus 3 wollen dabei mit dem Klischee aufräumen, dass klassische Musik langweilig sei. Es erklingen unter anderem "Arien ohne Gesang", wie es bei den Musikern heißt. Ragtime, Tango und Cardas verführen zu kleinen tänzerischen Einlagen.

Die Musiker verfügen über langjährige Erfahrung als Solisten und Kammermusiker und zelebrieren klassische Konzert- und Unterhaltungsmusik. Es gibt Adaptionen älterer Hits der Unterhaltungsmusik in raffinierten Arrangements. Es moderiert Volker Kunze vom staaatsorchester. Bei einem Glas Wein oder einem kleinen Imbiss bietet sich in der Konzertpause die Gelegenheit für anregende Gespräche. Die evangelische Kirchengemeinde unterstützt das Konzert.

Sonnabend, 19 Uhr, Freibad, am Ostufer, Müllrose, Tel. 033606 77290