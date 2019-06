Toter Elefant enttäuscht Fontane

Ruth Buder

Fürstenwalde (freie Autorin) Den ersten Kontakt zu Theodor Fontane habe er in der 5. Klasse gehabt, als er mit der Lehrerin in den Rauener Bergen war, erzählt der Hobbyhistoriker Burkhard Teichert zur Einstimmung.

Da habe er erfahren, dass der Dichter (1819-1898) auch schon dort war. Später, in den 1970er Jahren, als er als Gästeführer tätig war, habe er sich wieder mehr dem märkischen Schriftsteller gewidmet, um den Touristen etwas erzählen zu können.

Am Mittwoch nahm Teichert im Rahmen der Museumsreihe "Geschichte(n) aus der Region" rund 40 Gäste im Brauereikeller mit auf Fontanes Osterfahrt von Fürstenwalde nach Groß Rietz, die er im April 1881 unternommen hat. Sein Ziele waren das Gut der Löschebrands in Bad Saarow und das Schloss Groß Rietz.

Am Gründonnerstag kam Fontane mit dem Zug in Fürstenwalde an, berichtet Teichert, dann ging er über den Kaiserplatz zur Kronen-Apotheke, die Familie Roggatz betrieb, mit der Fontane, ebenfalls Apotheker von Beruf, bekannt war. Hier nächtigte er. Mit Kutscher Moll, so ist es überliefert, verließ er Fürstenwalde auf "holprigen" Straßen. Angeblich überquerte er sieben Brücken, was der Hobbyhistoriker nicht für möglich hält.

Fontane hat geschummelt

Mehrmals an diesem Abend glaubt er, dass Fontane öfter mal geschummelt und dichterische Freiheit ausgelebt hat. Kutscher Moll zeigt dem Besucher die Rauenschen Berge, das Bergwerk und die Markgrafensteine, von denen Fontane wenig begeistert schien, denn er hatte wohl einen stattlichen Obelisken erwartet und keinen "toten Elefanten". Als nächstes sieht er auf dem Weg nach Pieskow den Scharmützelsee, das Herrenhaus der Löschebrands und die Pieskower Kirche. Und er trifft das viel zitierte Saarower Mütterchen, das ihm auf plattdeutsch erzählt, dass nicht viel los ist und die Kinder nach Reichenwalde zur Schule müssen.

Seine Aufzeichnungen hat Fontane, dessen 200. Geburtstag dieses Jahr gefeiert wird, in seinen "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" verarbeitet. Fontane habe geglaubt, vieles, was er geschrieben habe, werde nicht bleiben, sagt Teichert. "Da hat er zum Glück unrecht gehabt."