Dissonanz abseits der Bühne

Eröffnete den 56. Choriner Musiksommer: Vereinsvorsitzender Norman Reichelt. Die personellen Veränderungen klangen lediglich zwischen den Zeilen, gewissermaßen per Zwischentönen, bei ihm an. © Foto: Torsten Stapel

Viola Petersson

Chorin (MOZ) Haydns Oratorium "Die Jahreszeiten", so stimmungsvoll und zum Teil romantisch der Choriner Musiksommer am vergangenen Wochenende in die 56. Saison gestartet ist, so turbulent ging es offenbar in den vergangenen Wochen und Monaten, im Winter und im Frühjahr, hinter den Kulissen des veranstaltenden Vereins zu. Der Vorstand spricht in einer aktuellen Pressemitteilung von einer "Weichenstellung für die nächsten fünf Jahre". Eine Formulierung, mit der die Vereinsspitze offenkundig die Harmonie beschwört. Die wichtigsten personellen Veränderungen klingen gewissermaßen nur en passant an, lassen Kenner der Szene aber aufhorchen.

Sauerbaum beauftragt

Da ist davon die Rede: "Peter Sauerbaum, künstlerischer Leiter und Geschäftsführer des Choriner Musiksommers, wird auch weiterhin die Geschicke eines der ältesten Festivals Deutschlands bis zur 60. Saison führen." Ein wahrer Paukenschlag. Denn: Bei der Vorstellung des Programms für die Saison 2019 stand als Geschäftsführer noch Lars Döbler in der Verantwortung.

Von dem hat sich der Verein unterdessen getrennt und Sauerbaum mit der Aufgabe betraut. Eine Personalie, die nach Informationen der MOZ ein juristisches Nachspiel hat. Döbler, seit Ende 2003 Geschäftsführer, geht gegen seine fristlose Entlassung vor. Ein Kammertermin ist für Mitte September anberaumt, bestätigt das Arbeitsgericht Eberswalde.

Nach den Gründen der außerordentlichen Kündigung befragt, gibt sich Vereinsvorsitzender Norman Reichelt sehr einsilbig: "Kein Kommentar." Diese Personalie sowie Details dazu dürften öffentlich nicht kommuniziert werden, schiebt er nach. Die Parteien hätten Stillschweigen vereinbart.

Von einer derartigen Vereinbarung weiß der geschasste Lars Döbler nichts. Er ist ob dieser Aussage doch "sehr verwundert". Ungeachtet dessen will sich der 55-Jährige nach der gescheiterten Güteverhandlung am Gericht zum Fall ebenfalls nicht weiter äußern und die Auseinandersetzung nicht über die Medien austragen.

Fakt ist: Der Verein hat mit seiner Geschäftsstelle das Klassikfestival nach der Wende betriebswirtschaftlich und in puncto Resonanz erfolgreich am Markt behaupten und so die 1964 begründete Tradition fortführen können. Dies gelang zum Teil auch trotz hörbarer Dissonanzen und heftiger Differenzen mit dem Amt Britz-Chorin-Oderberg und der Klosterverwaltung. Die scheinen, so liest sich zumindest die Pressemitteilung, überwunden. Der Vorstand verweist vor allem darauf, dass es gelungen sei, mit dem Amt einen Fünf-Jahres-Vertrag auszuhandeln und abzuschließen. Ein Novum in der Geschichte. Bislang agierte der Musiksommer-Verein auf der Basis von Jahresverträgen, die mitunter sogar erst nach dem Start der jeweiligen Saison unterzeichnet wurden. Mit dieser neuen Planungssicherheit könne der Gastgeber nunmehr auch das nächste Jubiläum, die 60. Ausgabe, ins Auge fassen, hatte Vereinschef Norman Reichelt bei der Eröffnung der 56. Saison am Sonnabend dem Publikum zugerufen.

Vertrag gibt Planungssicherheit

Zu dieser "fruchtbaren, mehrjährigen Zusammenarbeit" mit dem Amt passen denn auch jene Personalien: Chorins Bürgermeister Martin Horst wurde ins Kuratorium des Musiksommers berufen. Ihm folgt im Beirat Amtsdirektor Jörg Matthes. Und Gemeindevertreter Jan Engel, bislang Vorsitzender des Kloster-Werkausschusses, wurde zusätzlich in den Vorstand des Musiksommer-Vereins aufgenommen. Neuer Finanzvorstand wiederum ist Torsten Thieme, der die Nachfolge von Sabine Schultz antritt. Die Eberswalder Rechtsanwältin, die als Schatzmeisterin in der Verantwortung stand, hatte vor einigen Monaten ihr Amt niedergelegt.

Zu den Neuerungen gehört ferner ein verändertes Einlass-Regime im Kloster. Zuhörer müssen nunmehr ein Drehkreuz passieren. Für Behinderte soll im Herbst ein zweites, separates Kreuz installiert werden.

Die nächsten Konzerte: 29. und 30. Juni (Komische Oper bzw. Posener Philharmonie), jeweils 15 Uhr, Restkarten für beide an der Tageskasse